受分析師青睞的晶片商 Qorvo股價漲

晶片商 Qorvo (QRVO-US) 因分析師認為將受益於中國手機需求的改善，週四 (5 日) 股價上漲 5.66% 來到 81.82 美元。

KeyBanc Capital 的數據顯示， Qorvo 將在下一財年報告每股純益高於預期，提高了股價評級從「部門權重」上調至「增持」。

Qorvo 股價日線趨勢圖

分析師 John Vinh 週三給客戶的報告中表示，鑑於健康的中國智能手機趨勢、穩定的 iPhone 需求、以及中國智能手機市場份額增長超過預期，而上調 QRVO 股價評級。同時也認為中國和蘋果的手機需求環境健康，而下半年應表現良好。

總部位於北卡羅來納州 Greensboro 的 Qorvo 公司生產射頻半導體，使智能手機能夠與無線網絡進行通信，目前市值為 100 億美元。

Vinh 將 Qorvo 股票的目標價訂在 95 美元，較週二收盤價高出 23%。

該分析師表示，與亞洲供應鏈公司的對話顯示，Qorvo 佔 Skyworks Solutions (SWKS-US) 的中國產品份額的一定水位。Vinh 還指出，iPhone 的需求量並沒有變得更糟。

Vinh 提到，來自 iPhone 生態系統中多個供應鏈合作夥伴的一致反饋表明，對 iPhone 8 和 iPhone X 的需求雖然不如預期但已穩定下來。

Vinh 估計 Qorvo 的 2019 財年的每股純益為 6.41 美元，高於華爾街的 5.87 美元預測。

截至週二，該公司股價今年迄今為止上漲了約 16.3%，而 S&P 500 指數的漲幅為 1.5%。