郭樹清：上市公司盈利能力提升 估值處在低位

記者5日從中國銀保監會獲悉，日前，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清接受了《金融時報》記者的採訪，就當前經濟金融界關心的幾個熱點問題回答了記者的提問。郭樹清指出，6月以來，投向實體經濟的資金大幅增加，上半年社會融資規模總體穩定增長。上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要經濟體中居於低位。國際投資界普遍認為，中國資本市場已顯示出較好的投資價值。

答記者問全文如下

記者：最近，美國蓄意挑起貿易戰，能不能解決其貿易逆差問題?最終結果會如何?

郭樹清：美國挑起的貿易戰最終難以持續。我們堅決反對貿易戰，貿易戰不會有赢家。過去40年快速發展的全球化，導緻國際産業形態發生根本改變，世界經濟前所未有地融為一體。美國在貨物貿易中存在較大逆差，成因有多個方面，但絲毫不意味著美國因此而吃虧。恰恰相反，美國貿易逆差的形成和持續，是其經濟科技創新能力、高端服務業競爭能力以及在國際貨幣金融中特殊地位的反映。正因如此，美國才能長期享用來自世界各地多種多樣物美價廉的商品，以及源源不斷的低成本資金，中國在這兩個方面轉移的價值量都佔極大比重。如果說現行國際經濟秩序不合理，那麽處於不利地位的也絕不是美國。由於新興市場經濟體能夠高效率低成本生産海量産品，過去20多年里，美國、歐洲不再受通脹折磨，而且能夠較快地從嚴重的金融危機中復蘇。也是由於這個原因，發達國家跨國公司利潤不斷翻番。它們在中國有龐大的商業存在，銷售額數以萬億美元計。在中國進出口總額中，外商投資企業佔比接近一半，在對美出口中已超過一半。打擊中國的貿易和投資，很大程度上是打擊多國企業，包括眾多美國企業。挑起貿易戰既是對目標國家的發難，更是對自身經濟的損害。這場貿易戰最終難以進行下去。

記者：應對中美貿易摩擦，您認為中國經濟有什麽優勢和特點?

郭樹清：我國經濟有較強的承受力。社會主義市場經濟在應對各種困難和風險方面具有明顯的製度優勢。但是，這與所謂“國家資本主義”毫無關系。我國在履行加入世貿組織承諾、遵守自由貿易規則方面堪稱模範。經過近些年的調整，中國經濟增長已從過度依賴投資、出口，轉向消費為主較為均衡的拉動作用。我國實行全方位開放，對外經貿併不完全取決於一個國家或一個地區。中國經濟已經成為比較典型的大國經濟，産業體系完備，内需潛力巨大，13多億人口的消費市場繼續保持快速成長。我國商品市場和就業市場彈性都比較強，涉外經濟部門的靈活調整能力更為突出。從整體上看，中國貿易順差絕大部分由民營企業和合資企業實現，這類企業最具活力、最富韌性。來自外部的任何壓力，最終都會轉化為發展的動力，客觀上會加快供給側結構性改革。

記者：中美貿易摩擦是否會對國際金融體系造成負面影響?

郭樹清：保持世界金融體系穩定，符合各國人民的共同利益。今年以來，我國金融體系總體運行平穩。伴隨著國民經濟的穩中向好，銀行業、保險業和證券業經營安全穩健。6月以來，投向實體經濟的資金大幅增加，上半年社會融資規模總體穩定增長。上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要經濟體中居於低位。國際投資界普遍認為，中國資本市場已顯示出較好的投資價值。上半年，境外資金淨流入股票市場1313億元，境外機構投資者淨買入中國政府債3089億元。信用債市場略有波動，但違約率遠低於國際市場平均水平，總體風險完全可控。人民幣匯率經過去年以來的調整，已進入雙向波動的合理區間，經濟基本面決定了其不存在大幅貶值的可能。作為一個逐漸國際化的新興儲備貨幣，人民幣未來總體上會趨於走強。過去30多年里，凡是看貶人民幣、搶購併較長時間持有外匯的居民和企業，最終都蒙受了較大損失。近些年里，一些國際投機者試圖通過做空人民幣謀取暴利，事實證明他們嚴重誤判了形勢。

記者：您怎麽看待美國打算限製中國的高新技術産業發展?

郭樹清：中國總體上還是一個發展中國家。與發達國家相比，我們在科學技術上還有很大差距，但是産業升級是中國經濟發展的必然趨勢。發展是每個國家的基本權利，産業結構的不斷調整升級構成了發展進程。限製他國經濟的結構升級，就等於不允許他國人民追求美好生活。人類文明進步是通過交流互鑒實現的，自由貿易和投資有利於各國，多邊主義符合全世界人民利益。習近平總書記提出構建人類命運共同體，倡導要同舟共濟，促進貿易和投資自由化便利化，得到了國際社會的熱烈響應。任何一個國家實現現代化，歸根結底要靠本國人民自己努力奮鬥，絕不可能靠别人“恩賜”，也不能靠所謂“強迫技術轉移”。我們學習借鑒他國先進經驗，從來都是以互利共赢、雙方自願為基本原則。中外企業開展了千千萬萬種合作，所涉知識産權問題都能得到妥善解決，已簽訂的商業合同必須受到相關國家保護。中國以自我革命精神調整工業結構，淘汰落後産能，降低資源消耗和環境污染，不僅將推動中國經濟轉向高質量發展，而且勢必使世界各國都從中受益。中國經濟的進步是任何力量都無法扭轉的。

記者：中美貿易戰會不會影響中國的改革開放?

郭樹清：我們將進一步加快改革開放步伐。40年來，中國經濟社會發展遇到許多困難和問題，但是隻要我們堅持黨的領導、堅持改革開放，我們就能戰勝各種挑戰。黨的十九大提出，要打好防範化解重大風險攻堅戰，其中就包括防範外部衝擊風險。國際貿易摩擦確實有可能誘發一些問題，但是這併沒有什麽可怕。最重要的是要堅定道路自信，合理引導預期，充分發揮改革開放的根本動力作用。金融領域將繼續深化改革、擴大開放，完善公司治理結構，優化機構體系，規範市場秩序，不斷提高服務實體經濟水平。我們堅信，在黨中央、國務院領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，堅持穩中求進，加強協調配合，把握好各類政策出台的節奏和力度，就一定能夠打好防範化解重大風險攻堅戰，為我國經濟持續健康發展提供堅強保障。

來源：上證報APP·中國證券網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)