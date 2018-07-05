【華冠投顧】大盤破前低OTC破年線甚麼族群最硬朗?

◆盤勢分析

#大盤破前低 OTC 破年線

# 甚麼族群最硬朗?

華冠投顧 范振鴻分析師

盤面焦點個股：3016 嘉晶、6173 信昌電、6435 大中、2327 國巨、6150 憾訊

加權指數今天收 10611 跌 110 點，量能 1308 億，

早盤量縮本來推算今天大概就是盤整盤，

畢竟觀望明天關稅生效的狀況市場量縮盤整很正常，

但 11 點過後反而開始緩步下跌演變成急殺破前低，

OTC 市場則是延續昨天跌勢，進一步下跌摜破年線，

而盤後數據外資賣超 60 億，三大法人共賣超 70 億，

所以今天晚上的信用交易若沒有大減，後續恐怕更不樂觀。

而從量能來看，今天的量能 1308 億低於 5 日平均水準，

也是一個值得分析的觀察重點，

簡單來說，一般會認為量縮是惜售，

但另外一個角度來看就是….. 沒有人願意承接倒出來的貨，

從技術分析來看，大量破線會比量縮破線來的有利多方，

因為，量大破線有兩種狀況，因為有量就代表有人接貨，

一種狀況就是大戶進場接刀，這種就容易出現止跌或破底翻，

另一種狀況就是散戶進場接刀，這種不用說後續續跌機會大。

而量縮破底則是最下下籤的狀況，因為… 沒人要接刀。

所以接下來幾天若無法反彈站回 10633，

將要留意後續是否有更大的修正風險。

而從今天的影音已經有從波浪角度，

帶大家分析盤勢及推演接下來的走勢可能性，

簡單的說小時線是做多的最佳時機，

但是日線看則是要進入主跌段，

日線與小時線的轉折衝突非常大，

這邊就不再贅述，大家就去看影音分析吧。

畢竟這一波修正，

從六月十四日就有告訴大家大盤該攻擊未攻擊要注意修正狀況，

六月二十二日就有提醒若接下來幾天無法站上 11000

並跌破 10800 將使 05/14 之後進場的融資線入套牢狀態，

一直到本週一及週二，有明確指出 5 分 K 連兩天有出貨狀況，

振鴻不敢說將跌勢預告在前，只是就我看到的狀況分享給大家

希望能帶大家避開風險，也希望大家真的有避開風險。

類股方面連續幾天提到被動元件指標股 2327 國巨有三天風險期，

今天除了無法化解，盤中還一度差點打到跌停，

這幾天最強的 3026 禾伸堂甚至跌停鎖死，

營收不錯的 2492 華新科也大跌 7%，

之前一直有提過已經轉弱的 Mosfet，指標股 6439 大中的部份

若無法化解就要留意將進入修正。

大盤整個糟透了，是吧，

但是還是有一個族群裡有些標的相對大盤硬朗，

就是 5G 相關概念股，

其中，4906 正文、2332 友訊、3596 智易、2345 智邦、

3494 昇達科、3419 譁裕、3221 台嘉碩、3694 海華、3163 波若威，

都還在季線之上，接下來大盤若有止跌跡象，

這些股票若仍然能持續守穩，將會是下一波有機會上帳的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

