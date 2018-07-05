【豐銀投顧】美股庫藏股失靈 誰是接盤俠？

◆盤勢分析

當全球都在關注明日開始正式開打的中美貿易戰時，筆者仍然主觀的認為這只是川普談判的手段之一，讓筆者想到多年前史恩康納萊、尼可拉斯凱吉演的惡魔島 (The Rock)，片中的綁匪利用毒氣飛彈威脅美國政府，過程中為了逼政府就範，不就發射了飛彈嗎？還記得川金會的朝鮮領導人嗎？不也是利用多次的發射飛彈，成就了朝鮮可能富裕的未來嗎？增加關稅就是川普在貿易談判中的手段，雖然各國都揚言不惜一戰，但到底誰能撐到最後？答案只有一個：只有美國！

筆者先前已經提到這次金融市場的修正其實就是信貸週期結束，全球流動性緊縮所引起的資產價格修正潮，同時請加 @ozo5468n 也在文章裡講到金融市場沒有新鮮事，其實回顧過去一個世紀以來的金融風暴，大環境背景都建立在資金退潮、流動性緊縮之上，只留意台股短線指數的漲跌、強勢個股的漲停是很容易發生見樹不見林的狀況，因此筆者在文章中才會不斷利用台股的週 K、月 K，甚至是全球股價指數跟一些指標的對照，希望讀者們能清楚現在全球的環境以及台股的位階，如此一來才不至於會忽略風險。

今年以來的美股都是靠著庫藏股的買回來維持股價，先前預估今年最大的庫藏股回購潮將是今年，但這些海外回來的大量資金，竟然無法將美股指數墊高，反而還出現下跌的現象，高檔的機構、對沖基金經理人其實都在調節手中個股，這些因為減稅返鄉的資金剛好成為最強大的接盤俠，另外，利用 ETF 投資的散戶也都一樣成為接盤俠，話說籌碼落到散戶的手上，再大的利多都不會漲，這句話在近期的台積電、鴻海上看得非常通透，請問各位要當接盤俠？還是成為分配市場財富的人？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

