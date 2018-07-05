【華冠投顧】震盪時留意好股，2349錸德、5425台半、3374精材、6446藥華藥

◆盤勢分析

震盪時留意好股，2349 錸德、5425 台半、3374 精材、6446 藥華藥

明天是 7 月 6 日， 明日起，美國將對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅，中國也將採取對等措施，也就是媒體所講貿易戰的部分，後續會不會有更大的波瀾，我們持續觀察，但市場今日嚇壞了，有點非理性的停損殺盤出現，指數也都再創短期低點，系統性風險無法分析，但有很多股票，如果撇開國際政經這部分，已經是具有投資價值的。

國際政經的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

基本面不錯的個股，我們已經談過很多天，標地也都大同小異，不可能大盤好時他們好，大盤不好時又馬上變不好吧，國際政經影響下，基本面不變，但價格更佳，現在只差是何時發動而已，是要逆勢拉抬，還是等大盤回穩再作表態就是觀察的點，2349 錸德、5425 台半、6446 藥華藥、3374 精材，沒有看壞，不多解釋，持續作多方觀察。

盤爛的情況，會逆勢穩住的股通常都有故事，後面就是大盤輕輕彈，個股一片天，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

