【顧德投顧】不預設立場，操作紀律化

◆盤勢分析

大盤在中、美貿易戰即將正式生效的影響之下，今天開低走低，並在終場將跌幅擴大到百點之上。終場大盤下跌 110 點，以 10611 點作收，量能為 1303 億元。

重點持股報告。《最近受國際面影響，稍有虧損發生，不過這反而代表機會即將浮現，而當機會來臨，老師會盡全力帶大家努力獲利。》《該出的出，該留的留，維持紀律化操作。》（9910 豐泰）外資看好豐泰營運表現，將評等由「持有」調高為「加碼」，目標價由原本的 126 元調高至 202 元。NIKE 長期營運策略在縮短供應商交期並減少供應鏈，目前銷售仍不斷成長，豐泰每年產能擴充維持在 7~10% 左右，有機會成為 NIKE 長期營運策略的主要受惠者，預期豐泰占 NIKE 鞋類出貨比重，將由 2017 年的 16%，3 年內可望提升至 20%，豐泰今、明兩年業績皆可望攀升。續抱。（8996 高力） 股價創高後拉回，但量能縮至極致，屬於良性架構，請續抱即可。<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。> 避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6123 上奇、9910 豐泰。)

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

