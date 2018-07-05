【華冠投顧】台股出現新低點、周K要拼下影線

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2327 國巨：今天出現長黑表現，盤中幾乎快到跌停

由於周二帶量創高後而下殺，短線套牢區量能大

將形成後續上漲的壓力，建議沿月線操作

2349 錸德：股價雖守在季線之上，但量能已大幅減少

後續必須觀察國際股表現，出量就會是方向

2456 奇力新：股價今天力守在月線之上，但量能急縮

加上前日長黑吞噬，後續必須以 6/22 低點為多空判斷點

若真的跌破，則須保守看季線支撐。

6173 信昌電：今天長黑帶量，唯量能並沒擴大

後續若 5 日線有守，則多方趨勢仍有機會。今日大盤破底

能在 5 日線附近，實屬不易。

6435 大中：今天股價一舉跌破月線，同時帶量打入跌停

明日若能收復半根長黑，則有回測季線的可能性。

#台股盤勢分析：

如前天所述，台股今天果然出現下跌。雖量能沒有擴大

但許多個股都出現大幅度的修正，後續若量縮整理

必須留意放量之後的方向。

由於市場輕忽中美貿易的影響，加上人氣類股的上揚

導致許多熱門人氣股，出現大量的追價買盤

不過，隨著熱情退卻、股價也跟著向下修正

今天指數股國巨一度打到跌停，為被動元件族群

潑了一桶很大的冰水，雖族群仍有零星表現

但整理而言，多數仍是開高走低。

光學族群方面，玉晶光殺到跌停、二線光學都受影響

連業績優異的新鉅科，二日跌幅也超 20%。

可見此次的修正，不論產業好壞，是國際情勢不佳

目前大盤的各期均線，除了年線以外

其餘都呈現下彎的走勢，後續將形成上漲的壓力

而此次的下跌和先不同的是，被動元件族群轉弱

若熱門人氣族群都出現走弱，後續多方力道就會受影響

明天是周 K 的關鍵重點，若不能站穩年線之上

則下周盤勢將更加嚴峻！

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

