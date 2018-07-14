今年生技展規模創歷年之最

一年一度亞洲生技盛事─台灣生技展即將登場，參與廠商與攤位規模創歷年之最，同時段ＢＢＡ高峰論壇也邀請四位重量級講者分享產業、技術與投資經歷。

【文／徐玉君】

台灣的生物科技歷經三○年的碰撞與淬鍊，逐漸在國際市場嶄露頭角，已經邁入第十六屆的「台灣生物科技大展」已經成為亞洲區的生技盛事，不僅吸引世界各地生技業者、藥廠、醫界、學界、投資人、健康產業、金融專家等來台與會，與生技月同時舉辦的「亞洲生技商機高峰論壇」（BioBusiness Asia Conference, BBA）更擴大舉辦三天，今年累計已有超過十三個國家、一五○家國內外廠商與會，預計媒合場次將再創新。

生技展聚焦產業特性

生技大展將於七月十九～二十二日在台北南港展覽館熱鬧開幕，吸引中國、日本、韓國、澳洲、德國、瑞士、美國、加拿大等國家地區生技業者大陣仗來台參展，全館聚焦產業特性，展出以生技技轉應用為主的「美容保養．生技保健大展」，專業劃分十二大主題區，共計約六百參展商、一四○○攤位，是歷年來規模之最。

尤其創新思維才是生技業打破枷鎖、加速產業前進的關鍵助力，因此，今年生技展也首創「台灣精選學研技轉媒合專區」，引進藥品商品化中心、中研院、長庚、北醫、高醫及陽明大學跨界發布最新生技研發成果，期望將科研的發想與創意落實到商業化的可行性，讓研究成果得以順利技轉。將業界的科技解析、精萃提煉，搭配生技展引進國內外市場力量、潛力買主，來轉化台灣生技產業的蓬勃發展驅動力。

其中的新藥研發及分子診斷更是驅動台灣翻轉成智慧經濟時代的兩大引擎，在精準醫療強大趨勢洪流中，預防醫學與檢測分析服務將炙手可熱。

除生技展外，生技月同時期亦舉辦亞洲生技商機高峰論壇（ＢＢＡ）、東南亞新興市場論壇、兩岸生醫共創商機論壇、商業、工程與手術跨界創新醫材國際研討會、生技商機媒合會等國際大型會議。當中的ＢＢＡ每年均邀請國際知名產官學研講者分享產業新知，今年邀請的四位重量級嘉賓分別以國際重要議題作為演講主軸，掌握全球最新生技、健康醫療產業脈動，涵蓋創新科技、國際合作、產業策略、投資商機等。

來源：《先探投資週刊》 1994 期

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