留不住台師、學生出走！這個關鍵危機夾殺台灣高教競爭力

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

中國招生、師資外移，台灣的大學教育面臨空前險境。本刊進行獨家調查，50 位大學校長「會診」高教危機，他們共同心聲是：高教困境並非只有外患、更有內憂；而《大學法》相關法令與教育部的重重限制，更綑綁了大學改革求活的彈性。

6 月《今周刊》針對全台大學校長進行「高等教育改革調查」，從高中生出走原因、政府相關法令鬆綁，再到產學交流的徹底落實等，一一提問，找出解方。

在 50 份回覆意見中，有 7 成校長同意：「近來高中生出走成為話題，與台灣的大學教育或研究環境改進太慢、趕不上世界其他大學進步的速度有關。」

現況一：退場速度太慢 造就殭屍大學

校方求解：與其坐等淘汰 不如堅守基樁以創新求突圍

根據高教工會依人口比率變化趨勢的試算，2028 年以前，大學數量必須要比現在少 40 所，每年至少該退場 3 到 4 所學校才能解決問題。但現在的退場速度，卻在財團、立委、校方董事會等層層角力下趨近於零，慢慢演變成所謂的「殭屍大學」。

現況二：教育部《大學法》相關法令管太多

校方求解：國立大學法人化、開放多元入學方式留才

不只是對《大學法》不滿，高達 9 成 2 的受訪校長認為，教育部對大學的監理也應鬆綁，除了招生之外，包括學費調整、系所增刪等，都該給予大學更多自主彈性。

現況三：對私大採公大方式管教 無法完全放手

校方求解：回歸市場機制 私大學費自主調整

「不只國立大學，私立大學的學費也要自主化，」中山大學校長鄭英耀與政治大學校長周行一南北呼應。在全球，美國私立大學徹底落實學費自主調整，與台灣相似面臨少子化的日本也循此路而行。

現況四：產學交流皆得利 法令卻防弊大於興利

校方求解：讓教授能留職停薪、擔任負責人

本次調查中，有 9 成的校長贊成教授可以留職停薪，自行創業且擔任企業負責人。

採訪過程中，發現歷經各界喊出「105 大線」的這 3 年，許多問題依然未解，不免有「狗吠火車」的感嘆，但不少大學校長仍急切地說：「還是要把問題點出來。」畢竟台灣的高教危機不只有外患、更有深沉的內憂！

來源：《今周刊》 1125 期

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