做好三件「該做的事」我們可以不要深澳電廠！

撰文 / 今周刊編輯團隊

盛夏 7 月，「電力供應是否足夠」成了全民關注焦點。去年，核能發電量已從馬政府在任的 16％降至 9.3％，按照《電業法》規定，2025 年核電將全數歸零。取而代之的是嶄新的能源分布：天然氣發電升至 50％，燃煤發電量下降為 30％，再生能源大舉提升為 20％。

深澳背後，看見能源轉型危機

然而，去年，台電向環保署提出「深澳電廠更新擴建計畫」，要讓因居民抗議而除役 11 年的深澳電廠起死回生。環保署 3 月 14 日為此召開環評大會，在副署長詹順貴投下關鍵一票贊成後，全案有條件通過。

消息一出，不少深澳、九份一帶居民，彷彿惡夢降臨般，徹夜難眠。長年研究空汙的中興大學教授莊秉潔指著一張肺癌變化地圖說，「深澳電廠運轉期間，北部支氣管和肺癌人數明顯高於其他地區，而在 2007 年電廠除役後，就慢慢變少。」

瑞芳區龍山里里長、反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強目前已蒐集到 1 千 5 百份居民反對意見書，將循行政訴訟管道提出救濟，為了這片天空，竭盡所能擋下深澳電廠。

確實，為了能有潔淨的空氣，全世界都在向燃煤宣戰。「愈來愈多國家反二氧化碳，屆時若台灣不跟上國際腳步，很有可能被貿易制裁，或被課徵能源關稅，深澳電廠等於白投資了！」台大大氣系教授徐光蓉如此警告，蓋燃煤電廠將來可能要面臨制裁風險。

能源局電力組長吳志偉表示，台中火力發電廠目前沒有規劃要除役，而是興達火力發電廠、民營麥寮電廠將陸續除役，如此 2025 年裝置容量可下降至 30％。

台電發言人徐造華承諾，「屆時可依照上級機關能源局的指示，透過調度將燃煤電廠發電機組控制在 30％以內。」只是「台灣沒有任何監督機制，應仿照德國每年公布電力報告，公開讓民眾檢視。」台大風險中心研究員趙家緯說。

居民強力反對、國際可能給予制約，那麼，執政者為何寧冒失去選票、遭到國際制裁的風險，也要建起這座燃煤電廠？

深澳電廠裝置容量為 120 萬瓩，2025 年投產後，每年可供應 79 億度電，占台電預估 2025 年負載預測 4032 萬瓩的 2.8％。台電執意要蓋的原因，依據經濟部長沈榮津 3 月 20 日在記者會上的解釋是，《電業法》規定全台供電必須要有 15％備用容量率，有了深澳電廠，2025 年備用容量率為 16.3％，但若少了深澳第一部機組的 60 萬瓩產能，將會減少 1.4％，備用容量率降至 14.9％，比法令規定少了 0.1％。

除了補足這 0.1％的差額之外，在政府眼中，深澳電廠的另一任務，或許也是為「2025 非核家園」政策無法落實預作準備。行政院政務委員張景森接受《今周刊》訪問時就坦言，深澳電廠之所必須興建，除了北部出現電力缺口外，「國家能源計畫裡面，有太多的不確定性與假設。」

大潭天然氣接收站

今年不動工，未來勢必需要深澳支援

依據規畫，這趟能源轉型工程的重點戰役在天然氣：2025 年，燃氣發電占全台總發電量必須衝至 50％，是供電主力部隊。如果你不想要深澳電廠，首先，必須確保這個主力部隊可以順利達陣。

問題是，台灣的天然氣發電燃料全數仰賴國外進口，供氣燃料要從 1400 萬公噸，在 2025 年增至 2950 萬公噸以上，才能滿足發電量提升的需求，並將燃氣安全存量從目前的 7 至 10 天，提升至 24 天；在此之下，即使「發電機組」的興建進度沒有問題，「燃氣接收站」能否準時就定位，卻是另一關鍵。而這部分，此刻正面臨極大挑戰。

目前全台僅有兩座液化天然氣（LNG）接收站，一個位於高雄永安港，另一個在台中港，而桃園大潭電廠因距離兩座接收站太遠，長期只靠台中到大潭的一條海底管線輸送。

第三接收站興建估計要花四年，若今年未能如期動工，2022 年大潭第八、第九燃氣機組恐「無氣可用」，約 200 萬瓩機組無法運轉，影響程度比少一座深澳還嚴重。

大潭接收站倒數計時中，更牽動能源轉型進度，若僵持不下，勢必要趕緊找到對策。

來源：《今周刊》 1124 期

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