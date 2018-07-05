被迫釋出：140億美元三星股票將淹沒市場

南韓立法者和監管機構，正試圖限制財閥家族對商業帝國的控制，三星電子 (005930-KR) 價值超過 16 兆韓元 (約 140 億美元) 的股票，估計將淹沒韓國股市。

南韓總統文在寅的政黨準備通過議會推動一項法案，禁止保險公司持有超過 3% 的相關公司的股份資產，使三星人壽保險 (032830-KR) 面臨著出售三星電子股票的壓力。

該措施將改變會計規則，以便此類持股按其當前價格而非其購置成本進行資產評價檻。目前李健熙家族對三星集團的控制絕大部份由三星人壽所掌握著。

本週五 (6 日) 三星將公布新一季的財測數字，今年來三星因手機銷量不佳，導致股價下滑了 9%，反轉前 2 年的上漲趨勢。週四 (5 日) 三星開盤繼續下跌 0.65% 暫報每股 45950 韓元。

三星股價日線趨勢圖

Mirae Asset 分析師 Jeong Dae-ro 提道，沒有任何三星子公司可以從三星人壽手中接手這麼大量的股票。

據了解，三星人壽在 1980 年之前以低於 6000 億韓元的價格買進三星股份，持有股份目前市值約為 24.6 兆韓元，成為繼韓國退休金基金之後的最大三星股東。

而李健熙持有三星保險 20.8% 股份，其子李在鎔為最大股東的三星 C&T 公司 (028260-KR) 持有三星人壽的 19.3% 股份，但兒子的三星電子股份只達 0.65% 而已。

雖然目前 C&T 被市場認為是三星電子股份的潛在買家，但它必須說服其他股東同意花錢購買。

然而回顧韓國股市歷史，這也不是第一次韓國法規對三星電子的股票構成壓力。近期三星電子股價在 5 月 30 日下跌 3.51%，即是因為三星人壽、三星消防和海上保險公司 (000810-KR) 同意出售 2700 萬股三星電子，以避免違反財閥規定。