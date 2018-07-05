福斯宣布明年將推出全電動汽車共享平台「WE」

福斯 (VOW-GR) 計畫於明年在德國地區推出名為「WE」的電動車共享服務平台，並將於 2020 年開始在歐洲、北美和亞洲的主要城市地區開展國際性的推廣服務。車隊預計將完全由零排放的電動車所組成。

福斯銷售部主管 JürgenStackmann 說道：「我們相信汽車共享市場還有很大潛力。 這就是為什麼我們進入這個市場，並以單一服務來滿足包含短途旅行和所有移動上的需求。我們的車隊將完全由電動車組成，因此將提供零排放、可持續的機動性。用一種智慧的方式來緩解城市地區的壓力。」

福斯汽車的 WE 服務平台還可能包含先前於三月份展示的電動滑板車概念 Cityscater 和 Streetmate，福斯認為 WE 平台將有效將消費者與汽車共享的概念連結。

此外，該平台也可能將與福斯既有的叫車和汽車共乘服務平台 MOIA 相連接，而且 WE 平台預計將由一家位於柏林福斯汽車旗下的公司 UMI Urban Mobility International 來管理。

該公司的 Philip Reth 表示:「我們的客戶希望有一個環保型車隊，能夠以合理的價格快速到達目的地，而這正是我們將要提供的服務經驗。」雷斯先生說。

這項汽車共享計劃是其他汽車製造商中也在努力的目標 ，他們擔心如果汽車共享和乘車服務為特定汽車商所擁有，將會成為「汽車產業的富士康」。

本週，寶獅和雷諾各自表示他們將很快在巴黎推出電動汽車共享服務。今年 3 月份，BMW 和賓士也宣布他們將合作推展共享服務平台，以確保有足夠的規模來參與競爭。