隨半導體市場大好 三星、海力士再發獎金

據公司內部消息人士於週二 (3 日) 表示，由於全球半導體市場繁榮，預計本月三星 (005930-KR) 將支付員工大筆獎金。

三星電子向員工宣告，公司將實施目標達成的激勵措施，每 6 個月將向半導體部門發放一次績效獎金。獎勵金額取決於每個部門的績效，最高可達月薪的一倍，就是多一倍月薪。

公司消息人士表示，在過去幾年中因產業景氣熱絡，銷售強勁的半導體晶片部門獲得了全額獎金，並可獲得高額紅利。2017 年 11 月，該部門的員工還獲得了近四倍月薪的獎金。

此外，三星今年早些時候還發放了最高達年薪的 50% 的巨額獎勵。

另一方面，南韓第 2 大半導體公司 SK 海力士 (000660-KR) 將發放多一個月的獎勵。該公司今年早些時候還支付了年薪 50% 的獎金。

一位業內人士稱表示:「估計三星的晶片部門和 SK 海力士上半年的營業利益創下歷史新高。 由於強勁的獲利將持續到下半年，年底員工也有可能獲得高額的獎金。」

三星目前在積極發展半導體產業的新機會，例如開發自己的手機定位系統，並與手機開發商和自動駕駛汽車開發商等合作。同樣的，SK 海力士通過與中國公司的合資來開發電腦記憶體。

「儘管最近走勢看好，但記憶體半導體產業基本上依然會出現產業的循環與波動，」一位業內專家稱，「SK 海力士和三星電子都可能將其產品組合更加多樣化，並同時保持在微製成技術方面的優勢。」

三星和 SK 海力士將於本月晚些時候公佈第二季財報。