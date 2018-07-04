三星手機用戶小心！美國用戶抱怨系統偷發照片給聯絡人 三星調查中 

三星 Galaxy S9+ 和 Galaxy Note 8 用戶小心！你的私人照片恐怕會在你不知情的情況下發送給聯絡簿裡的人。

一位美國 S9+ 用戶在 Reddit 論壇上發文抱怨，他的手機在他睡覺的時候自行發送了整個相片庫給他女朋友，但他的通訊 app 竟然沒留下任何記錄，而是靠電信業者 (T-Mobile) 的記錄才發現此事，隨即另一位 Note 8 苦主也回文他也遭遇了同樣的問題。

經媒體詢問三星 (005930-KR) (5007-KR)，三星聲稱已經知曉此事，其技術團隊正在研究此問題，但查無任何軟硬體問題，目前尚不清楚肇因以及波及範圍可能多大，因為這些遭系統自行發送的照片並沒有留下任何記錄。

Reddit 論壇上，有人認為這問題似乎大多發生在使用 T-Mobile 門號的手機上。T-Mobile 近期將用戶升級到谷歌支援的 RCS「先進通訊」，係在不同電信業者間的通訊協議標準，用以傳送影視和多媒體資訊等，取代傳統 SMS。三星自有論壇上則有貼文指出，RCS 更新有漏洞，但目前此說法尚未獲證實。

無巧不成書，三星手機內建的通訊 app「Samsung Messages」也剛好改版，可能與 RCS 升級也兜在一起了，三星手機用戶或許可以試試看改用別款傳訊 app，或者取消 Samsung Messages 的照片取用權限，以保障隱私安全。

T-Mobile 則向媒體澄清，「這不關我們的事，用戶應該去問問三星。」