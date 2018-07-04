取代傳統儀表板 日本顯示器投身於「數位儀表板」製造

據《彭博社》報導，數位儀表板正在取代傳統汽車的儀表板，這使得產業領導者日本顯示器公司 (Japan Display)(6740-JP) 對全球汽車製造商銷售的提高表示樂觀。

雖然目前新型汽車都有一個可使用地圖、娛樂和其他功能的資訊面板，但製造商也開始製造可替換駕駛座前儀錶板的面板，例如最新的寶馬或賓士車上的儀錶板，都很有可能是日本顯示器公司所製造的面板。

用數位儀錶板替換傳統儀錶板，其實是一項艱困的挑戰，因為這需要更可靠且能承受溫度變化的材料，同時為也要為駕駛員提供重要資訊。儀錶板的製造可能因此變得更加昂貴，顯示器供應商也需要更高的利潤。

全球最大的汽車面板供應商日本顯示器公司認為，市場轉向電動車的潮流，將使數位儀錶板螢幕成為電動車的關鍵賣點，因為駕駛者將更注重汽車的內部美學，而不是構造。

日本顯示器的汽車業務負責人 Holder Gerkens 在接受採訪時表示，「過去幾乎都是關於引擎，像是有多少汽缸、多少馬力、還有聲音，但對於電動車來說重要的是，你如何創造吸引力，並且這個儀錶板還能夠駕駛者作些什麼。」

數位儀表板也正為駕駛提供了些好處，例如可以改變不同的駕駛模式和訊息顯示，地圖也將會更符合需求。目前，這樣的儀錶板主要用於奧迪、賓士和一些超跑類型的高階汽車。

日本顯示器的汽車業務部分在去年創造了 1000 億日圓 (9 億美元) 的收入，約佔總收入的 14%。Gerkens 表示，該公司預計至 2020 年 3 月銷量預估將成長 40%。

目前佔歐洲汽車市場約三成的日本顯示器公司，正在美國、日本和中國積極擴張。對投資者而言，這可能是一個好消息。該公司股價去年下跌了 32%。

據 IHS Markit 稱，這家日本公司去年掌控全球 67 億美元汽車顯示器市場的 19%。 LG Display(034220-KR) 排名第二，佔 14%。

「這是高多樣性和低量的結合，但汽車相關業務可能提供更高的利潤率。」Macquarie Group 分析師 Damian Thong 表示：「有效的資金運用將會是至關重要的考驗。」