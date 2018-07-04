新聞

取代傳統儀表板 日本顯示器投身於「數位儀表板」製造

(圖:AFP)
(圖:AFP)

據《彭博社》報導，數位儀表板正在取代傳統汽車的儀表板，這使得產業領導者日本顯示器公司 (Japan Display)(6740-JP) 對全球汽車製造商銷售的提高表示樂觀。

雖然目前新型汽車都有一個可使用地圖、娛樂和其他功能的資訊面板，但製造商也開始製造可替換駕駛座前儀錶板的面板，例如最新的寶馬或賓士車上的儀錶板，都很有可能是日本顯示器公司所製造的面板。

用數位儀錶板替換傳統儀錶板，其實是一項艱困的挑戰，因為這需要更可靠且能承受溫度變化的材料同時為也要為駕駛員提供重要資訊。儀錶板的製造可能因此變得更加昂貴，顯示器供應商也需要更高的利潤。

全球最大的汽車面板供應商日本顯示器公司認為，市場轉向電動車的潮流，將使數位儀錶板螢幕成為電動車的關鍵賣點，因為駕駛者將更注重汽車的內部美學，而不是構造。

日本顯示器的汽車業務負責人 Holder Gerkens 在接受採訪時表示，「過去幾乎都是關於引擎，像是有多少汽缸、多少馬力、還有聲音，但對於電動車來說重要的是，你如何創造吸引力，並且這個儀錶板還能夠駕駛者作些什麼。」

數位儀表板也正為駕駛提供了些好處，例如可以改變不同的駕駛模式和訊息顯示，地圖也將會更符合需求。目前，這樣的儀錶板主要用於奧迪、賓士和一些超跑類型的高階汽車。

日本顯示器的汽車業務部分在去年創造了 1000 億日圓 (9 億美元) 的收入，約佔總收入的 14%。Gerkens 表示，該公司預計至 2020 年 3 月銷量預估將成長 40%。

目前佔歐洲汽車市場約三成的日本顯示器公司，正在美國、日本和中國積極擴張。對投資者而言，這可能是一個好消息。該公司股價去年下跌了 32%。

據 IHS Markit 稱，這家日本公司去年掌控全球 67 億美元汽車顯示器市場的 19%。 LG Display(034220-KR) 排名第二，佔 14%。

「這是高多樣性和低量的結合，但汽車相關業務可能提供更高的利潤率。」Macquarie Group 分析師 Damian Thong 表示：「有效的資金運用將會是至關重要的考驗。」

留言載入中...

相關新聞