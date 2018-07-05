台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月5日

外電報導，蘋果明年新 iPhone 後置鏡頭擬採用三鏡頭，3D 感測功能將更強大，鏡頭供應商大立光、玉晶光受惠深，對於 3D 感測元件需求量也大幅提升，法人認為，有助於推升目前獨家供應商穩懋業績成長。

貿易戰正面開火倒數，股匯市量縮反彈。台股昨（4）日成交金額驟降至 1,219.62 億元，較前日縮水近三成，終場在台積電小漲 1.5 元力挺下，指數微升 6.15 點，以 10,721.87 點作收。匯市總成交量亦縮小至 9.42 億美元，較前一營業日的 17.84 億美元幾近腰斬，終場新台幣收在 30.501 元，單日升值 8.5 分。

挖礦重鎮四川近期遭暴雨重創，洪水淹沒數萬台挖礦機，致全球挖礦運算力驟減，市場預期將引發一波挖礦機急單，比特幣概念股獲活水灌入，包括青雲、撼訊、麗臺、映泰等指標股昨（4）日強勢漲停，一度被外資看淡第 3 季的台積電股價也回溫。



經濟日報

iPhone 傳配三鏡頭 大立光進補

宏泰團隊砸 515 億 收購中嘉

275 檔停券 台股量能降溫

工商時報

大戰前夕... 股匯量能急縮

比特幣礦機概念股 遇水則發

川普開火 全球貿易折損 2 兆美元

聯合報

跨國企業定義鬆綁

電動車 2 優惠可併用

歐盟盼美日韓降汽車關稅

蘋果日報

勞基法缺彈性 我競爭力下滑

掃到貿易戰颱風尾 美參農挨加拿大悶棍

海外網購進口包裹 9/21 起全面實名認證

中國時報

陸歐結盟反制美國 有譜

2850 億打水漂 電價將漲 0.11 元

燃料棒變原料賣 81 億剩 29 億

自由時報

中興痛失 6 億歐元訂單

不怕哈雷出走 川普︰引進別家車廠

家樂福開進金門 與全聯正面交鋒



