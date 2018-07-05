盤前財經大事搶先讀2018年7月5日

今日操盤前瞻

主計處公布 6 月物價指數

央行發布 6 月外匯存底

美國 6 月 ISM 非製造業綜合指數

法說會：鼎元

除權息：台化、東元、大億、宏泰、宏碁、奇力新、新產、亞光、港建、台耀、世界、福邦證、彩晶、精測、寬宏藝術、品安、中磊

鐵嘴蘋果分析師郭明錤：調升新款 iPhone 出貨比重 點名 5 台廠受惠

知名蘋果分析師郭明錤週四 (4 日) 晚間發表研究報告，上修 2018 下半年新款 iPhone 的出貨預估，並且調升 6.1 吋 LCD iPhone 的出貨比重，估計可成 (2474-TW)、聯德控股 (4912-TW)、鎧勝 (5264-TW)、欣興 (3037-TW)、頎邦 (6147-TW) 等台廠將受惠。閱讀全文...

大立光 6 月營收可望再創高 法說聚焦三大重點

大立光 (3008-TW) 將在今 (5) 日盤後公布該公司 6 月營收，可望再創今年新高，公司也將在 7 月 12 日召開法說會，由執行長林恩平說明第 2 季獲利及第 3 季業績展望，法人關切大立光在取得包括三星等非蘋陣營新訂單、新廠新產能開出後良率的提升狀況。閱讀全文...

7/6 比美國早 12 小時引爆貿易戰？中方：我們絕不打第一槍

美國將從 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅，中國也揚言採取對等措施，且擁有「提早 12 小時」的時差優勢；不過，中國國務院關稅稅則委員會昨 (4) 日強調，「我們絕不會打第一槍」。閱讀全文...

〈小米 IPO〉上市前先摔一跤 小米非同權惹爭議 暫被 MSCI 拒門外

首隻「同股不同權」的 W 股小米 (1810-HK) 預計將於下週一 (9 日) 上市，美國 MSCI 明晟公司昨 (4) 日宣布，由於小米採取「同股不同權」架構，因此暫時不符合納入 MSCI 旗下指數的資格。閱讀全文...

〈金價反彈〉分析師：反彈別開心 黃金拋售潮尚未結束 底部看 1200

黃金價格週二 (3 日) 從 12 個月的低點反彈，不過若與 4 月高點相較，仍有約 7.5% 跌幅，分析師認為金價仍可能繼續向下探底至每盎司 1200 美元，但這個價格也代表市場底部。閱讀全文...