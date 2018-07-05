台股盤前─震盪力守年線 貿易戰衝擊市場信心 短線呈區間盤整格局

台股昨 (4) 日在多頭點火集拉帶動下，終場小漲 6.15 點、收在 10721.87 點，重新站回年線，成交量 1219.62 億元。分析師表示，短線台股因周五 (7/6) 美國將正式對陸製品開徵 25% 關稅，衝擊市場信心，短期上攻不易，估計在貿易戰塵埃落定前，大盤仍以區間整盤格局為主。

三大法人方面，外資由賣超轉為小幅買超 18.37 億元，投信賣超 3.41 億元，自營商買超 7 億元，合計三大法人買超 21.97 億元。

觀察今 (5) 日盤面焦點，包括台化、力麗、宜進、東元、大億、華榮、宏泰、永光、宏碁、友通、互盛電、奇力新、新產、亞光、益登、銘異、安馳、亞諾法、台耀、致伸、三星、中磊、彩晶、柏承、精熙 - DR(非成分股）等 25 股票除權息交易，指數開盤將減少約 18.5 點。

據外媒報導，傳明年蘋果新 iPhone 後置鏡頭擬採三鏡頭，且優化 3D 感測功能，估大立光、穩懋等供應商將會受惠；另鴻海小金雞天鈺重新申請上市，若以證交所審查一律加快為 6 周完成及承銷作業處理，預計最快第 4 季上市。

聯電今年 1 月向中國福州中級人民法院提告美光產品有侵權疑慮，一審判決由聯電取得勝訴，研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 認為，美光在中國市場禁止銷售 26 個 DRAM 與 Flash 產品，且中國廠商明年將正式加入市場，恐使全球記憶體銷售版圖重新洗牌。

分析師表示，目前台股中長線仍不看淡，且下半年的選舉行情還是值得期待，但短線因美國即將正式對陸製品開徵 25% 關稅，衝擊市場信心，指數要攻不易，大盤力守年線已算難能可貴，近日先待國際變數塵埃落定，估短線仍會在年線上下至月線上下，即於 10600 至 11000 狹幅震盪。