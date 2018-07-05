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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*4136  太和 - KY  20180720 台北市信義路四段 236 號 7 樓
*5281  大峽谷 - KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號) 
*6558  興能高   20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)              
*4572  駐龍     20180726 高雄市仁武區八德二路 166 號 (本公司會議室)               
*6521  金樺     20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 423 室
*6535  順藥     20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)
*6579  研揚     20180730 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室                 
*3522  宏森     20180803 新北市中和區中山路二段 351 號 (晶宴會館中和館 B1)         
*6423  億而得   20180803 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)           
*1805  寶徠     20180808 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)     
*2740  天蔥     20180808 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)
*3144  新揚科   20180808 高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
*3299  帛漢     20180808 南台灣創新園區 (台南市安南區工業二路 31 號)              
*5317  凱美     20180808 新北市汐止區新台五路 1 段 81 號 13 樓之 2
*1333  恩得利   20180809 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
*1814  東光訊   20180809 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號 (本公司三樓會議室)          
*2748  雲品     20180810 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)             
 3257  虹冠電   20180810 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會會議室)
*4803  VHQ-KY   20180810 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)
*6422  君耀 - KY  20180810 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)               
*8287  英格爾   20180810 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓
*2456  奇力新   20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
*4923  力士     20180816 新北市五股區中興路一段 10 號 9 樓之 1
*5255  美桀     20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)          
*2303  聯電     20180820 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)     
*6684  安格     20180827 台北市南港區三重路 66 號 9 樓 第一會議室                 

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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