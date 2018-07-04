路透：中國將不會像2015年那樣幹預人民幣貶值

據了解中國政策的內幕人士稱，由於經濟動能減弱而且面臨與美國貿易糾紛的風險，中國當局樂見人民幣走軟，即便幹預也只是為了阻止匯率急跌或是恢覆市場信心。

周二中國股市下跌，人民幣兌美元跌破6.7的關鍵心理位，交易員稱國有銀行出手支撐匯價。有時候國有銀行會代表央行采取行動。

在這次幹預之前，三位熟悉中國決策者想法的消息人士告訴路透，即便如此，當局相信這次不必像2015年資本外流加劇引起股市和人民幣齊跌時那樣，大量動用外匯儲備支撐人民幣。

上述消息人士稱，有了2015年的教訓，中國當局認為手裏已經擁有避免人民幣大跌的政策工具。

盡管這次幹預突顯出當局想要給市場註入信心的想法，上述消息人士稱決策者將會容忍人民幣貶值，以緩沖經濟放緩並減輕因美國計劃加征關稅給出口帶來的壓力。

「政策制定者認為人民幣貶值一些是可以的，但不希望看到匯率跌破6.9。鑒於經濟面臨下行壓力，貨幣需要適當貶值，」一位政策內幕人士稱。

第二位政策人士呼應了這些看法，「人民幣貶值沒有大問題，還可能有好處，因為經濟在放緩。我們有能力控制資本外流。沒有必要積極幹預。」

中國央行尚未答覆路透的置評請求。

人民幣CNY=CFXS在6月遭遇史上最差月度表現，兌美元跌約3.3%，堪比2015年的人民幣大跌行情，當時中國央行被迫祭出逾8,000億美元資金阻跌人民幣。

人民幣周三大幅反彈，周二中國央行采取措施緩解市場緊張情緒。

據政策內幕人士透露，中國不太可能被迫進行大規模幹預。中國此前曾實行的旨在遏制人民幣跌勢並重塑對金融資產信心的資本管控措施，部分緩解了對於資本外流的憂慮。

這些消息人士參與內部政策討論，但不參與最終的決策過程。他們要求匿名。

**更有經驗和能力**

除資本外流風險之外，人民幣大幅貶值可能還會給有美元計價債務的公司帶來財務問題。

中國政府料還將使用2015年以來設計的其他工具，例如去年5月在人民幣匯率中間價報價模型中引入的「逆周期因子」。這個逆周期因子旨在抑制人民幣的投機和波動性。

「中國當局在管理匯率方面已更有經驗，」擔任政府顧問的第三位消息人士表示。他預計在6.7-6.8區域會有某種形式的幹預。

「當前的壓力不像2015年那麽大...如果人民幣貶值趨勢繼續像這樣發展下去，他們可能會采取某些措施，包括重新引入逆周期因子，而不是大量動用外匯儲備。」

另外，由政府主導、持續多年的打擊金融風險的行動，意味著中國已經在應對市場動蕩方面比2015年時更有能力。那年的股市和人民幣劇震，在一定程度上要歸咎於辦砸了的當局救市行動。

2015年底以來采取的多數控制資金外流的舉措仍未解除，包括對海外投資、大額跨境轉賬以及個人購匯等行為加強審查等舉措。

今年稍早，中國略微放松了管制，向合格境內機構投資者提供了購買海外股票和債券的新額度，但這次人民幣貶值並不像兩年前那樣是由大規模資本外流引起。

「他們可以重新引入逆周期因子、他們可以收緊資本管制，最後他們甚至可以動用少量儲備...但這次情況有所不同，因為已經對資本外流實行嚴格規定，」Euler Hermes駐香港的資深亞太分析師Mahamoud Islam表示。

**並未刻意讓人民幣貶值**

一些政策顧問表示，當局還可能使用一些含蓄手法，像是讓人民幣中間價高於預期，來表達對人民幣走勢速度或方向的不滿態度，克制大規模的直接幹預舉措。

近期人民幣貶值並非中國刻意所為的訊息，獲得很多分析師和投資者認同，周二的市場走勢也強化了這一點。

「我不認為他們在拿人民幣作為與美國談判的工具，」法國巴黎資產管理駐倫敦的新興市場債券業務副主管Jean-Charles Sambor表示。

「與過去相比，中國幹預色彩沒那麽強，但我確實認為他們可能在6.7左右進行幹預，以維持對人民幣的信心，並確保不會面臨大量資本外流。」



路透北京7月4日

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