若無第二輪貿易戰 香港恒生指數28000點見支持--安聯投資

環球投資及研究服務機構--安聯投資周三稱，倘若沒有第二輪貿易戰，香港恒生指數在28,000點獲得支持，投資策略上應著重長線部署，可選擇性吸納科技、消費和環保類的強勢股。

受貿易戰和人民幣急速貶值拖累，恒生指數前一天盤中跌穿28,000點後隨即反彈，恒指在過去一個月累計下跌2.64%，超於環球主要市場跌幅。

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強在記者會上稱，港股恒生指數的支持位在28,000點，已經反映出7月6日即將宣布的第一輪關稅，但如果出現第二輪關稅，則港股將下試更低位。

「投資者應在較低位時著重長線部署，吸納科技、消費及環保類股份，當中我們看好的是互聯網、教育以及必需消費，最重要是揀強勢股。」他說。

中國滬綜指.SSEC和滬深300指數.CSI300由年初至今累計下跌逾16%，跑輸全球主要股市，不過陳致強重申看好中國A股。他說，不要單看指數衡量A股是否值得投資，因指數不能反映外資買入的股票表現，尤其是不在指數之列的消費和醫療類股份。

他並稱，預計下半年人民幣匯價偏弱，因央行將會繼續實施針對性的降準和降息，以維持經濟增長，副作用就是流動性寬松使得人民幣偏弱。

他相信，貿易戰不會全面展開，因為美國無法成為贏家，在美國經濟放緩之前仍要實行擴張性財政政策，貿易赤字只會擴大而不會收縮。不過，如果貿易戰是沖著《中國制造2025》計劃而來，則貿易戰有可能升溫。

路透香港7月4日

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