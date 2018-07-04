法人觀點 亞洲市場震盪 台股4原因支撐獨強 估年線附近整理為主

台股今 (4) 日在權值股點火帶動下，收盤小漲並重新站回年線，成交值 1222 億元，外資也呈小幅賣超，法人表示，在美中貿易戰以來，亞洲股市從高點至低點平均跌幅 10% 至 20%，台股平均跌幅僅 5%，表現相對抗跌，原因有四點，包括國際危機下，台股成資金避風港、漲價題材股支撐、國內整併效應以及塑化股帶動等。

第一金投顧董事長陳奕光表示，觀察台股獨強的原因有四點，包括第一國際危機，債券違約和國債到期等問題，導致新興市場債券流動性緊張，陷入小型局部金融風暴問題，尤其中國大陸最為明顯，不僅陸股破底，人民幣還貶值，在此狀況下，資金必須尋找避風港，台股進入除權息旺季，過去流往海外債券市場的資金，陸續回流台股具題材性、高殖利率類股。

第二為少數資金集中在少數股票，支撐台股在年線附近，而少數股票指的是營收、基本面和獲利不錯等漲價題材股，例如被動元件、矽晶圓和感測元件等。

第三國內整併加上美中貿易大戰，電子股漁翁得利的聲音陸續出來，例如蘋果正積極尋覓數據機晶片供應商取代英特爾，聯發科被點名有機會取而代之，而目前國內也有整併題材，如京城銀有意併購安泰銀，以及平均一個禮拜一家公司停牌自救效應，例如聯電停牌宣布併購日本富士通 8 吋廠等題材激勵。

第四則是在地緣政治緊張，減產效應不彰，原油回到相對高點，帶動塑化類股的上揚，而在上述四個因素下，使台股相對強勢的上漲。

若進一步觀察指數表現，陳奕光認為，支撐位置於 10667 點和 10836 點低點，觀察目前指數低點未破、今日外資賣超也減弱，並呈現小幅買超；再來，摩台期指也有表態未破底的意味，ETF 反向漲勢也趨緩，而新台幣也沒有續貶，種種跡象看來，台股在全球股市波動下，暫時成為資金的避風港。

至於後續台股有沒有補跌的可能性，陳奕光認為，台股與美股連動性高，當美股出現補跌，台股就會受到影響，但目前看來，美股補跌機率仍低，不過，仍要持續觀察蘋果股價和 Nasdaq 指數表現。

元富投顧總經理劉坤錫則認為，台股短期應在年線附近震盪整理，後續密切觀察美中貿易戰變化，中長期來看，若貿易戰等不確定還在，指數仍會處於盤整，估計上緣落在 10800 至 10900 點區間。