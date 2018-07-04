【復牌】金山工業(00040-HK)擬2.66億元出售惠州一高新區工業中心

金山工業(00040-HK)公布，於2018年6月28日，GP 工業全資擁有的附屬公司惠州金山電子與買方惠州市晟鴻實業有限公司及擔保人訂立(i) 土地使用權及建築物所有權轉讓合約，惠州金山電子擬以約2.66億元向惠州市晟鴻實業有限公司出售物業，擔保人同意向惠州金山電子就買方根據土地使用權及建築物所有權轉讓合約、租回合約和搬遷補償合約所應付的代價、違約金、逾期罰款及其他費用的付款作出擔保；(ii) 租回合約，惠州市晟鴻實業有限公司同意倘惠州金山電子於租回期間屆滿前搬出物業，則向惠州金山電子支付搬遷補貼；及(iii) 搬遷補償合約，惠州市晟鴻實業有限公司同意向惠州金山電子支付補償人民幣1.11億元。

惠州市晟鴻實業有限公司就出售(當中包括轉讓價格及補償)應付惠州金山電子現金總代價為人民幣3.76億元。

據悉，該物業為位於中國廣東省惠州市仲恺高新産業開發區的工業中心，包括：3 塊總地盤面積為 127,613.50 平方米及位於中國廣東省惠州市仲恺高新技術産業開發區惠風四路 27 號和 76 號社區土地的使用權；土地上之建築物及配套設施，總建築面積合計為 59,611.13 平方米。授予惠州金山電子作工業用途之土地使用權期限至2053年3月27日。該團現正使用物業作生産揚聲器及電子産品的工廠及倉庫，及作為其員工的宿舍。

公告指，惠州金山電子的業務在過去10 年大幅增長，現有的工廠面積和原設計限製其産能擴張。為應付惠州金山電子不斷增加的産能及未來業務增長，管理層現正尋找新地點以興建新工廠。惠州工業區的居住城市化為惠州金山電子變現物業價值提供了機會，出售所得款項可用於資助新工廠的土地及建築成本。

於本公布日期，惠州金山電子為GP 工業全資擁有的附屬公司，GP 工業為該公司擁有85.5% 的附屬公司。GP工業於新加坡交易所股票交易公司上市。

該公司已向香港聯交所申請於2018年7月5日上午9時起恢復股份買賣。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)