聯電告美光勝訴 研調：全球記憶體銷售版圖恐重新洗牌

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今年 1 月向中國福州中級人民法院提告美光產品有侵權疑慮，一審判決由聯電取得勝訴，對此，研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，美光在中國市場禁止銷售 26 個 DRAM 與 Flash 產品，且中國廠商明年將正式加入市場，恐使全球記憶體銷售版圖重新洗牌。

DRAMeXchange 指出，美光旗下產品包含美光品牌、Crucial 英睿達 (包含筆電用記憶體模組與 SSD)，未來恐面臨在中國禁售標準型記憶體 (PC DRAM) 與部份快閃記憶體產品 (SSD)，不過，美光仍有再上訴的權利，此案後續影響層面將成為全球記憶體產業關注焦點。

從市場面來看，DRAMeXchange 預估，中國內需市場今年將消化全球 DRAM 市場 20% 的產能，而以三大原廠的營收市占率來看，美光今年第一季營收市占率約 23%，低於三星的 45% 與 SK 海力士的 28%，而美光 DRAM 總產能中，約 26% 由中國內需市場消化。

DRAMeXchange 認為，在美光面臨中國市場禁售部分產品下，勢必將衝擊其營收表現，也使三星與 SK 海力士、及預計明年將加入市場的合肥長鑫與晉華集成，成為直接受益者。

至於 NAND Flash 方面，據 DRAMeXchange 數據顯示，中國內需市場消化今年全球 NAND Flash 約 25% 產能，而美光今年首季營收市占約 12%，低於三星的 37%、Toshiba 的 19% 與 WDC 的 15%，而中國內需市場約消化美光 NAND Flash2 成產能，在美光遭禁售後，三星、SK 海力士、WDC、Intel、Toshiba、及明年可能加入市場的長江存儲 (YMTC) 都將直接受惠。

此外，由判決書來看，除部分美光以及英睿達 (Crucial) 在中國禁售外，美光西安廠也將停止美光產品的封測，美光半導體銷售 (上海) 將停止銷售，DRAMeXchange 認為，除美光與英睿達在中國銷售將受到影響外，其下游協力廠商可能也會受到相當程度的衝擊。