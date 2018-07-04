鮮活果汁Q2入旺季 營收9.35億元年增逾16% 下季將更旺

鮮活果汁 (1256-TW) 受惠廣東及天津兩廠在地快速反應市場需求及供給發揮效益，營收提前在 5 月突破 3 億元大關，6 月營收持續維持此水準，鮮活今 (4) 日公布 6 月營收 3.26 億元，月減 0.48%，年增 10.13%；第 2 季營收 9.35 億元，季增 33.54%，年增 16.74%，第 3 季營收可望持續向上成長。

鮮活第 2 季營收為 3 個季度以來新高，累計 1-6 月營收為 16.35 億元，年增 14.95%。

鮮活主管指出，6 月營收年增逾 1 成，在於旺季效應與新客戶持續增加所致，整體來看，華南地區由於旺季期間更長，加上手搖茶業者相繼在當地推出新品牌，鮮活果汁廣東廠營收表現的年增幅度優於平均值。

同時，由於華南地區是中國手搖茶飲市場的領頭羊，眾多品牌都是自華南地區火紅後再擴散到中國其他地區，公司提供客戶客製化且少量多樣選擇，因此爭取到與多家手搖茶品牌獨家合作機會，加上華南地區的水果種類豐富，對於以提供新鮮健康果汁飲品的鮮活來說，廣東廠具備相當重要的戰略意義。

鮮活果汁看好由華南地區帶頭的新興手搖茶飲品牌數量成長迅速，廣東廠已進行產能擴充動作，產能會由目前的每年 1 萬噸，於明年完成擴增為 2 萬噸，再考量品牌擴散效應，公司也同步擴增天津廠產能，產能也將由目前的每年 1 萬噸，冷明年完成倍增為 2 萬噸，新廠都將於明年上半年陸續投產。

鮮活果汁第 1 季稅後純益達 6544 萬元，季增 1.33 倍，年增 51.94%，每股純益為 2.13 元。