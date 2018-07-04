【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

雖然隔夜美股下跌，不過今日早盤台股在台積電領軍電子股撐盤小幅走高，不過受到陸股再度下挫衝擊，指數盤中一度翻黑，直到尾盤在鴻海拉升下才帶動指數翻紅收漲，重新站回年線，籌碼方面，外資在現貨買超 18.37 億，合計三大法人現貨買超 22 億。

《國際金融市場焦點分析》

中國財新服務業 PMI 為 53.9 優於市場預期 52.7，推升早盤中國相關之恆生指數、H 股指數及 A50 指數期貨一度呈現上漲走勢，不過隨後受到市場擔憂 7/6 號美國即將對中國課徵關稅，中美貿易之口水戰即將轉變化實質的貿易戰爭，及中國銀行持續收回對於棚改案貸款審核權影響，推動中國相關指數期貨今日同步下跌；中美貿易戰升溫擔憂再起，推動日圓呈現上漲，並帶動日經 225 指數呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

週二 WTI 原油期貨一度上漲超過 75 美元，不過受到沙烏地阿拉伯宣佈將再次提高原油產能影響，使得原油漲幅收斂，收盤 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別上漲 0.27%、0.6；貴金屬市場方面，歐洲昨日政治亂局緩解，推動美元指數在假期前出現下跌走勢，使得黃金及白銀期貨同步上漲；市場擔憂中美貿易戰即將轉變為實質之貿易戰爭影響，推動昨日黃豆期貨下跌 0.6%。

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