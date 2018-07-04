接連抨擊油價 川普的目的達到了？

第二季以來，川普已經三度發推試圖干預油市，表達他希望產油國增產施壓油價的願望。最近的一條推特中，川普喊話沙烏地阿拉伯「求增產」最多 200 萬桶 / 日，並表示沙烏地阿拉伯國王已經同意。

本來，川普這麼做是希望壓低油價，但事與願違，油價仍在一路飆漲。周二，WTI 油價自 2014 年 11 月以來首次升穿每桶 75 美元，布油也刷新盤中高位至每桶 78.30 美元。

彭博社援引渣打集團源分析師 Emily Ashford 和大宗商品研究主管 Paul Horsnell 稱，川普關於歐佩克和油價的推特更容易引發原油市場擔憂，並給油價帶來上行壓力，而非如其所願降低油價。

過去，美國的原油外交政策能夠十分有效地安撫油市。通常是越低調越有效。

此外，上述媒體還援引兩位分析師稱，這些推文意味著彌補原油供應缺口將要求動用全球剩餘的全部閒置產能。從最新一條推文來看，美國希望沙烏地阿拉伯增產 200 萬桶 / 日，意味著美國認為沙烏地阿拉伯具備隨時增產 200 萬桶 / 日的能力，但事實上，兩位渣打分析師認為，短期內沙烏地阿拉伯可用的閒置產能可能僅僅略多於 70 萬桶 / 日而已。

沙烏地阿拉伯有無能力切實增產 200 萬桶 / 日確實令人質疑。旗下公司參與制定國際油價標杆的標普指出，沙烏地阿拉伯並沒有 200 萬桶 / 日的閒置產能。且根據 OPEC 協議，一個 OPEC 成員國不可能超過減產協議的產量分配而增產 200 萬桶 / 日。

7 月 3 日周二，摩根士丹利將布蘭特油價未來 6 個月的預期上修至每桶 85 美元，較前一次預估值高出 7.5 美元，上調幅度接近 10%。該行認為，由於美國要求各國在 11 月前停止進口伊朗原油，使得市場供應比以往更加緊張，閒置產能也不多， 因此下半年油價漲幅將超過此前的預期。

此前，國際能源署（IEA）預計 OPEC 的閒置產能總量將會在明年上半年下滑至日均 250 萬桶，那將是 2016 年底（190 萬桶）以來的最低水平。