利率環境變化 白銀牛市將至？

貴金屬分析師認為，儘管白銀價格在過去兩個月呈現下滑趨勢，現在的基本面和技術面皆支撐著白銀價格走高，且印度對白銀的需求居高不下，同一時間，白銀的供應量正持續下滑，供需不平衡的狀況一旦開始反應在價格上，白銀價格將出現明顯漲勢。

白銀價格技術分析 (圖: marketoracle)

商品交易網站《commoditytrademantra.com》的作者 Steven Saville 指出，現在全球出現的許多事件鼓勵投資者購入黃金與白銀，舉例來說，部份資產面臨泡沫化、市場波動回歸、去美元化的加速進行、全球經濟增長放緩以及亞洲和歐洲的信貸市場風險加劇等。

而貴金屬價格正處於 18 個月以來的低點附近，接近礦商的生產成本，Saville 認為白銀價格不可能會走低至每盎司 15 美元以下的水平。此外，Saville 指出，白銀正面臨供應問題，供應量正持續下滑，但其實需求仍維持穩定情況，印度對白銀的需求不容忽視。

白銀正在朝牛市前近，只是尚未反映在價格之上，而白銀被市場忽視的時間越長，屆時價格反應將會越大。9 月白銀價格在 3 日反彈 1.3% 至每盎司 16.043 美元。

貴金屬分析師 Hubert Moolman 則指出，如果投資者了解利率和白銀價格之間的關係，將會了解白銀牛市即將到來。以歷史長期來看，當利率上升時，債券價格會下跌，持有債券將變得較不吸引投資者，貴金屬價格將因此走升。

有些市場人士認為，近期白銀的走跌，為實際利率下降之緣故，當實際利率攀升時，白銀價格將反彈。

Moolman 的技術分析將目前白銀價格走勢與 1980 年代相比，點出 5 個高低點，儘管走勢雷同，但他指出最不同的點在於利率環境，因此銀價將不太可能與之前一樣跌入熊市。在 1983 年第 5 點時，當時正處於利率高峰，而現階段的第 5 點則是利率低點。