美庫存連2週下滑 布蘭特原油走揚

利比亞、加拿大供給受阻，加上美國原油庫存連續第 2 週下滑，今 (4) 日布蘭特原油期貨價格小幅走揚。

格林威治時間週三上午 9 點 15 分，布蘭特原油期貨上漲 7 美分，至每桶 77.83 美元；西德州中級原油期貨則下跌 17 美分，至每桶 73.97 美元。

美國石油協會 (API) 資料顯示，截至 6 月 29 日當週，原油庫存減少 450 萬桶，至 4.169 億桶，連續第 2 週下滑。

利比亞國家石油公司 (National Oil Co.) 稱，於該國東部兩個港口，遭遇不可抗力因素，原油產量僅剩 4 分之 1 左右。

另一方面，加拿大的油砂廠因意外停電，導致每日原油產量，減少約 36 萬桶。

上述情形，帶動國際油價走揚。摩根士丹利週二將布蘭特原油的價格預測，上修至每桶 85 美元。

根據路透社調查，與 5 月相比，沙烏地阿拉伯日產量增加約 70 萬桶，直逼 2016 年 11 月的紀錄 (1072 萬桶)。

另一方面，俄羅斯能源部長稱，俄國原油日產量，已從 5 月的 1097 萬桶，增至 1106 萬桶。

近 2 年來，美國原油產量攀升約 30%，達每日 1090 萬桶。

以上 3 國的總產量，已達全球需求量的 3 分之 1。

台北時間週三晚間 7 點 30 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.37%，至每桶 78.05 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.45%，至每桶 73.81 美元。