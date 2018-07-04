〈谷歌智慧台灣計畫〉台灣工程師水準超全球 簡立峰：將為台灣AI帶來新機會

Google 今 (4) 日宣布「Google AI 創新研究營」正式開跑，Google 台灣董事總經理簡立峰表示，台灣工程師擁有超過全球工程師平均的水準，但台灣人才都不知道自己有多優秀，過去台灣軟體人才與硬體產業銜接度較低，近來軟體人才獨立性與國際性都有所增加，這將在 AI 時代為台灣帶來全新的機會。

Google 之所以在台推動智慧台灣計畫，簡立峰指出，就是因為台灣是 Google 在亞洲最大的研發基地，除擁有硬體技術外，也包括軟體、雲端等人才，他並說，「台灣人才都不知道自己有多優秀」。

簡立峰表示，台灣擅長打造硬體裝置，在未來高速傳輸的時代，需要在裝置上打造機器學習與 AI(人工智慧)，這將為台灣帶來全新的機會，若想走到更高毛利的硬體產業，就得把握自己的優勢。他強調，「我很少看到這麼多會寫程式的電機系學生」。

簡立峰透露，自己剛加入 Google 時，當時的老闆是 Google 全球科技長，他曾說，台灣工程師擁有超過全球工程師平均的水準，雖然台灣人認為自己國家的教育有問題，但其實很多國家的教育都有問題，過去台灣軟體人才與硬體產業銜接度較低，這是過去的缺點，但近來軟體人才獨立性與國際性都有所增加。

「Google AI 創新研究營」邀請駐英、美等地的 AI 專家訪台，為台清交大等 4 所大學 AI 創新研究中心逾百位師生，量身打造培訓內容。

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