〈谷歌智慧台灣計畫〉AI創新研究營開跑 英、美AI專家來台打造培訓課程

Google 今年 3 月啟動「Google 智慧台灣計畫」，目前包括教師研習營等都已陸續推展，Google 今 (4) 日宣布，「Google AI 創新研究營」正式開跑，邀請駐英、美等地的 AI 專家訪台，為台清交大等 4 所大學 AI 創新研究中心逾百位師生，量身打造培訓內容。

Google 表示，Google AI 創新研究營將於今年暑假在台大開跑，創新研究營中安排多場 AI 專題演講，探討包括自然語言處理、醫學影像深度學習應用、強化學習、推薦系統及機器學習在 Google 雲端的應用實例等主題。

此外，為幫助台灣 AI 研究學者熟悉 Google 的線上機器學習開源資料庫 TensorFlow，Google 也設計 TensorFlow 初學者實作應用工作坊，讓研究人員學習以這項工具，建構自己的 AI 應用並加速研究時程。

除強化台灣頂尖 AI 科技研究動能，Google 也積極推動 AI 教育普及化。Google 表示，今年已推出 Google AI 全球線上資源「機器學習速成課程 (MLCC)」的中文化內容，已於 5 月在台灣北中南各舉辦 3 場 Google AI 教師研習營，共有超過 180 位資訊與電機相關領域背景的大專院校老師參與，可望藉此將免費資源帶給更多學生。