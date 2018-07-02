DRAM進入Q3旺季 價格可望小幅走揚 Q4估持平

進入下半年，各廠都積極洽談合約價格，根據集邦科技調查指出，第 3 季進入產業旺季需求，雖然上游廠商供給位元數增加，但買方積極增加庫存，預期平均單價仍可能微幅走揚，第 4 季隨著產出量持續增加，預期價格可能與第 3 季持平。

DRAM 廠針對第 3 季價格持續洽談中，集邦 TrendForce 指出，由於買方積極增加庫存水位，加上第 3 季傳統旺季需求來臨，因此雖然 DRAM 供給位元數將逐季增加，不過銷售單價仍可望小幅走揚。

集邦 DRAMeXchange 資深研究協理吳雅婷指出，第 2 季各供應商紛紛轉進 1X 或 1Y 奈米製程，雖然良率不甚穩定，不過供貨位元仍季增 3.2%；由於 DRAM 尚未達到買方庫存安全水位，未來拉貨動能仍穩健，集邦預估，第 3 季出貨將較第 2 季增加 3.2%，整體 DRAM 均價將微幅季增。

以產品別觀察，集邦分析，第 3 季 DRAM 價格主要由伺服器記憶體及行動式記憶體帶動，漲幅約 1 至 2%。

以伺服器記憶體而言，需求較第 2 季提升，不過供貨率今年初起已明顯提升，一線伺服器模組價格與二線廠商差異不大；而行動式記憶體則主要受到 Android 高階手機在高容量的 LPDDR4 供應吃緊影響，價格仍然看漲。

繪圖用記憶體雖然上半年價格飆漲，但由於挖礦需求明顯消失，下半年價格甚至可能出現下跌。

集邦科技表示，雖然 10 奈米製程記憶體帶來的供貨成長並不明顯，但是供應商已陸續在上半年導入，有望持續貢獻未來幾季度表現；雖然下半年供需持穩，不過第 4 季價格可能持平開出。

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