白內障症狀有哪些？白內障檢查7招揪出視力模糊元兇

文／早安健康編輯部

根據統計，台灣 50 歲以上的人就有六成患有白內障，到了 70 歲以上更高達九成。白內障是最容易影響生活的眼疾之一，讓人眼前霧濛濛，影響視野。

當光線自瞳孔進入眼睛之後，首先就會經過調節焦距的水晶體。正常狀況下，水晶體應該是透明、能夠光線自由通過的構造，但隨著老化，或是眼睛受傷、糖尿病引起眼睛病變、過量暴露在輻射中等影響，水晶體中的水分和蛋白質開始聚集、凝結，形成不透明的物體、導致水晶體混濁，光線無法正常到達視網膜，就會讓視野變得模糊不清，也會影響看到的色彩。

一分鐘自我檢測法

（檢測時輪流遮住一隻眼睛。因為雙眼視力會互補，若僅有一眼出了毛病，我們很難發現異狀，只有靠著交替遮眼，才能準確地感覺到視力的變化。）

下方列舉了數個白內障的早期症狀，若符合其中一項，就要特別留心視力的變化了。

檢測 1：不論遠、近物品，看起來都模模糊糊的

這是辨別白內障與老花眼最大的差異。白內障最明顯的症狀就是視野模糊，因為水晶體變得混濁，不論看近的或看遠的都不清楚了。

檢測 2：東西看起來有疊層、殘影的感覺

同樣與光線穿透水晶體有關，受到混濁與病變的水晶體纖維干擾，使視野變得像遮了一層毛玻璃或霧鏡一樣。

檢測 3：眼鏡度數不合，最近老看不清楚

水晶體病變，使光線進入眼睛的折射作用發生改變。原先配好屈光度的眼鏡一下變得度數太低或太高，當然看不清楚了。

檢測 4：有時會覺得老花眼突然有所改善

早期因水晶體屈光度增加，反而使老花度數減低，一開始還以為得到視力「第二春」，但很快地，視力將會急速衰退，可能是近視，也可能是老花將更嚴重。

檢測 5：眼睛更容易疲勞

光線受到阻礙，眼睛需要更費力地調節以獲得更充足的光線。無形中加重眼肌肉負擔，使眼睛更疲勞。

檢測 6：視野變得像一張黃褐色的老照片

水晶體除了混濁，還會變黃。看出去的世界就好像變了色調，對比度、鮮豔度下降、視線也更昏暗。

檢測 7：畏光，看到晚間的路燈或車燈，感到非常刺眼

當光線穿透病變的水晶體，使一部分光線在眼底四處散射，沒有進入正確的位置形成正確的影像，反而使視神經受到不當的刺激，讓人感到刺眼而畏懼光線。



來源：《早安健康》 2018 年 7 月

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