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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日  
  
停止融資         融資分配         停止融券         融券分配  股價波動     降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                             過    劇     融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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元大美債7-10正2  元大台灣50正2    富邦科技                   世紀鋼                 昶和      福壽       新日光
元大美債7-10反1  國泰臺灣加權正2  元大台商50                 麗正                   大統染    大統益     臺企銀
宏洲             富邦恒生國企正2  富邦摩台                   中環                   海悅      興泰
嘉裕             群益臺灣加權反1  富邦發達                   國巨                   銘旺科    達新
東華             正道             富邦金融                   光罩                   卓越      恆大
大東             同開             元大MSCI台灣               茂矽                   統領      怡華
立益                              永豐臺灣加權               錸德                             昶和
佳和                              國泰日經225                廷鑫                             大統染
昶和                              元大歐洲50                 智寶                             永記
三洋紡                            元大日經225                威盛                             日勝化
本盟                              國泰20年美債反1            環科                             展宇
瑞利                              元大美債7-10正2            隴華                             士紙
樂士                              元大美債7-10反1            友旺                             六暉-KY
正峰新                            元大S&P日圓反1             奇力新                           中環
億泰                              富邦歐洲                   大毅                             光罩
毛寶                              FH彭博高收益債             吉祥全                           茂矽
燁興                              FH彭博新興債               華新科                           智寶
中鴻                              FH富時不動產               嘉晶                             銘旺科
聚亨                              元大台灣高息低波           星通                             奇力新
千興                              FH富時高息低波             玉晶光                           大毅
威致                              國泰RMB短期報酬            揚明光                           嘉晶
華豐                              新光內需收益               佳凌                             日電貿
首利                              環泥                       鈞寶                             玉晶光
麗正                              天仁                       達方                             揚明光
東訊                              宏亞                       富鼎                             傳奇
華泰                              鮮活果汁-KY                杜康-DR                          迎廣
錸德                              南亞                       陽光能源-DR                      嘉聯益
倫飛                              三芳                       新利虹                           關貿
威盛                              台化                       潤泰材                           亞弘電
國碩                              宏洲                                                        鈺邦
銘旺科                            嘉裕                                                        富鼎
統懋                              東華                                                        華友聯
翔耀                              大東                                                        潤弘
太空梭                            立益                                                        遠雄來
麗臺                              力麗                                                        夏都
華映                              佳和                                                        欣欣
吉祥全                            宏益                                                        統領
憶聲                              宜進                                                        客思達-KY
科風                              昶和                                                        友佳-DR
和鑫                              三洋紡                                                      一零四
力特                              本盟                                                        欣天然
喬鼎                              儒鴻                                                        新海
正達                              東元                                                        欣高
晟鈦                              瑞利                                                        全國
同泰                              大億                                                        茂順
新世紀                            樂士                                                        jpp-KY
誠創                              正峰新                                                      台數科
嘉威                              永冠-KY                                                     波力-KY
力銘                              華榮                                                        泰昇-KY
亞太電                            宏泰                                                        政伸
達能                              億泰                                                        吉源-KY
清惠                              葡萄王
慧友                              永光
勁永                              毛寶
捷泰                              亞諾法
互億                              華廣
天瀚                              康普
迅杰                              台耀
華上                              燁興
光麗-KY                           中鴻
元晶                              豐興
華冠                              聚亨
裕豐                              千興
寶徠                              威致
皇普                              新鋼
日勝生                            三星
台船                              華豐
六福                              六暉-KY
台南-KY                           首利
康師傅-DR                       伸 興
聖馬丁-DR                          麗正
神州-DR                           聯電
耀傑-DR                           華通
同方友友-DR                       台揚
晨訊科-DR                         東訊
友佳-DR                           國巨
陽光能源-DR                       華泰
精熙-DR                           錸德
中福                              宏碁
雷虎                              藍天
中視                              倫飛
秋雨                              威盛
慶豐富                            研華
新利虹                            友通
國光生                            國碩
                                  圓剛
                                  固緯
                                  銘旺科
                                  互盛電
                                  統懋
                                  偉詮電
                                  翔耀
                                  太空梭
                                  新美齊
                                  聯發科
                                  全新
                                  奇力新
                                  麗臺
                                  華映
                                  吉祥全
                                  亞光
                                  憶聲
                                  增你強
                                  科風
                                  台灣大
                                  益登
                                  和鑫
                                  鈺德
                                  力特
                                  喬鼎
                                  銘異
                                  正達
                                  晟鈦
                                  同泰
                                  新世紀
                                  安馳
                                  誠創
                                  嘉威
                                  力銘
                                  TPK-KY
                                  亞太電
                                  達能
                                  隆達
                                  穎漢
                                  致伸
                                  凌通
                                  眾達-KY
                                  科嘉-KY
                                  清惠
                                  中磊
                                  慧友
                                  彩晶
                                  富爾特
                                  柏承
                                  勁永
                                  捷泰
                                  互億
                                  和椿
                                  聚鼎
                                  天瀚
                                  迅杰
                                  矽格
                                  華上
                                  矽力-KY
                                  光麗-KY
                                  元晶
                                  陞泰
                                  華冠
                                  達方
                                  勤誠
                                  志超
                                  裕豐
                                  寶徠
                                  皇普
                                  達欣工
                                  基泰
                                  日勝生
                                  潤弘
                                  台船
                                  六福
                                  新產
                                  元富證
                                  中信金
                                  台南-KY
                                  康師傅-DR
                                  聖馬丁-DR
                                  神州-DR
                                  耀傑-DR
                                  同方友友-DR
                                  晨訊科-DR
                                  友佳-DR
                                  陽光能源-DR
                                  精熙-DR
                                  中福
                                  雷虎
                                  台汽電
                                  寶成
                                  統一實
                                  欣天然
                                  新海
                                  中視
                                  秋雨
                                  欣高
                                  慶豐富
                                  新利虹
                                  國光生
                                  承業醫
                                  泰福-KY
                                  可寧衛
                                  潤泰材
                                  鈺齊-KY
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