證券日報頭版：中國股市做好三件事就能走強

證券日報 7 月 4 日頭版文章認為，近期 A 股連續下跌是非理性的，是對利空因素的過度反應。這與自身市場結構缺陷有關，即機構投資者仍然不夠強大，市場資金布局相對分散。

文章預計，華爾街大鱷集體維護的美股上漲已接近走到盡頭。隨著貿易戰縱深推進，上市的美國大型跨國公司利潤必然受衝擊，美股堅挺難以維繫。對中國股市來說，需要做好三件事：

1、準確說明貿易戰可能帶來的影響，減少投資市場的盲從盲動；

2、及時化解金融政策和資本市場政策方面的疑慮和疑點，近期針對整體流動性和股票質押問題，已經釋放了明確政策，推出了有效措施；

3、要發揮好已有的機構投資者的作用，境內機構投資者應該按照價值投資理念，做價值投資典範。

此前一日 7 月 3 日，證券日報的頭版文章明確表示，A 股大跌是非理性的，是對國際經濟形勢的過度反應。目前宏觀經濟運行基礎穩中向好，市場環境逐步凈化，市場估值趨於歷史低點，上市公司業績穩中有升，投資者回報提高，外資入市規模增加，這些足以支撐 A 股穩健運行。

在以上文章發布前，7 月 2 日本周一，A 股三大股指全線大跌，滬指跌超 2.5%，收盤再破 2800 點，創 2016 年 2 月以來新低，深成指跌超 2%，創業板跌超 1%，上證 50 大跌 3.8%。

不過周二 A 股上演 V 型走勢，最終翻盤收漲。當天早盤，滬指一度跌超 1.5%，深成指跌超 2.5%，但午後上演大反攻，三大股指紛紛翻紅，創業板收漲超 1%，滬指和深成指分別漲 0.41% 和 0.45%。

上述 7 月 4 日證券日報文章題為《今日視點：中國股市做好三件事就能走強》，作者董少鵬，全文如下：

近期，滬深股市不斷遭到拋壓。7 月 2 日上證綜指下跌 2.52%，從 2018 年 1 月 29 日盤中高點 3587 點算起跌幅已達 22.6%。7 月 3 日，上證綜指盤中一度跌至 2722.45 點。很多投資者感到不解，為什麼中國經濟基本面穩定向好，股市卻如此「錯位」。

筆者認為，出現這樣的情況，與股市內部存在的一些周期性階段性因素有關，也與中美貿易戰所形成的心理衝擊和實體衝擊有關。

相對美國股市而言，中國股市顯得更加脆弱。自 3 月 22 日中美貿易爭端爆發到 6 月 22 日，中國股市損失市值 70643 億元，同期美國股市增加 2 兆美元，摺合 139400 億元人民幣。不少人問：不是說打貿易戰兩敗俱傷嗎？為什麼美國股市那麼堅挺，中國股市一跌再跌呢？

筆者認為，近期中國股市連續下跌是非理性的，是對利空因素的過度反應。

中美貿易戰持續下去，對雙方經濟發展都不利，這已經成為多數專家的共識。其中的道理並不複雜，全球貿易格局是長期演進的結果，全球產業鏈是緊密聯繫的整體，發達國家和發展中國家的經濟是相互促進的關係，川普要破壞既有的國際貿易秩序，當然損害包括中美兩個大國在內的各國利益。

中國股市對貿易戰的利空因素過度反應，與自身市場結構缺陷有關，即機構投資者仍然不夠強大，市場資金布局相對分散。這一市場結構容易導致過度單邊市。而美國股市以機構投資者為主，並且機構投資者相互博弈的機制比較健全，市場資金布局相對集中。這種資金格局決定了市場的穩定性較強。

但凡事有利就有弊，華爾街大鱷們集體維護其股市市值，已經接近走到了盡頭。

從金融危機中 2009 年 3 月 9 日的最低點 6440 點至 2018 年 7 月 2 日，道瓊斯指數已經翻了兩番。其中，從川普上任後到 2018 年 7 月 2 日，道瓊斯指數的漲幅達 22.6% 左右。需要指出的是，美股出現如此暴漲，是美國過度使用美元主導的金融體系的結果。美股上漲的「前半場」，靠聯準會量化寬鬆對外轉嫁危機，「穩定」內部經濟，製造虛假繁榮；「後半場」則靠率先升息，從全球抽離資金回歸美國，維持自身繁榮。

川普上任後，更是以「美國優先」為旗，不斷「退群」，向各方討要利益。他的這些舉措，在短期內為華爾街大鱷們維持市值利益創造了條件。

但是，天下哪有不散的筵席？天下哪有隻對自己有利的單邊政策？美銀美林經濟學家安娜 · 哈里斯近日在一份報告中表示，川普貿易政策是美國上世紀 80 年代糟糕政策的重演，和 30 年前一樣，美國消費者將成為貿易戰的最大輸家。從上世紀 80 年代汲取的一些主要經驗教訓直到今天也沒有過時。他指出，首先，設置貿易壁壘並不一定能減少貿易逆差。 其次，美國消費者付出了代價，關稅和貿易壁壘帶來的商品成本上升占據了美國人平均收入的很大一部分，美國消費者最終為貿易政策買單。 第三，本應受到保護的行業幾乎得不到什麼幫助，對進口汽車的限制確實使日本汽車在美國的市場市佔率縮水了，但只縮小了不到 3 個百分點。與此同時，由於價格大幅上漲，進入美國的日本汽車的美元總值也有所上升。類似的情況也發生在鋼鐵和半導體行業，一些小的勝利給美國消費者和美國經濟帶來了巨大的損失。

我們並不希望美國經濟和股市搞糟，我們從來沒有以鄰為壑的傳統，合作共贏是我們持續的理念。但川普執意推動單邊主義政策，不斷「退群」「毀群」，也必將自食其果。

我們還可以換一個角度想一想，如果真的如一些人所描述的那樣，美國經濟好得不得了，川普政府為什麼不趁機干一些更能給美國聚集資源、壯大實力的事，而偏偏要與貿易夥伴為敵、損害自身利益呢？至少說明，在川普心裡美國經濟並沒有那麼好。所以，他要把工廠搬回美國，把就業崗位挪回美國，把失去的美國利益奪回去。

美國股市連續上漲 9 年多了，道瓊斯和標準普爾 500 的本益比都達到了 25 倍左右。無論與一般新興市場比較，還是與美國股市的歷史比較，都處於高水平，下跌是必然的。再加上美元已進入升息通道，升息效果在不斷累積，壓倒駱駝的最後一棵稻草可能不期而至，暴跌的一刻正在來臨。

隨著貿易戰開打，已有多國對美實施反制措施。而從股市來看，美國大型跨國公司幾乎都是上市公司，標準普爾 500 指數公司 40% 的收入來自美國以外的地區。如果貿易戰向縱深推進，這些公司的利潤必然受到衝擊，美國股市的堅挺將難以維繫。

對中國股市來說，需要做好三件事：第一，準確說明貿易戰可能帶來的影響，減少投資市場的盲從盲動；第二，及時化解金融政策和資本市場政策方面的疑慮和疑點，近期針對整體流動性和股票質押問題，已經釋放了明確政策，推出了有效措施；第三，要發揮好已有的機構投資者的作用，滄海橫流方顯英雄本色，境內機構投資者應該按照價值投資理念，做價值投資典範。

7 月 2 日，新一屆國務院金融穩定發展委員會成立並召開會議，在分析金融形勢和部署金融工作同時，還特別指出，「當前我國經濟正向高質量發展邁進，市場主體韌性強，國內巨大規模市場的迴旋空間廣闊，完全具備打贏重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，對此充滿信心，下一步各項工作都將按既定方案有序推進」。這事實上傳遞了黨中央面對當前形勢的堅強意志和明確態度，值得所有市場參與者認真體味。