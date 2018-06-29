〈人民幣刷半年低〉貿易戰成匯率戰？經濟學家：人民幣恐貶破7

據《彭博社》報導，近期人民幣大貶，市場憂心，美中貿易戰恐演變為匯率戰；牛津大學中國研究所研究員、前瑞銀 (UBS) 首席經濟學家 George Magnus 認為，人民幣將續貶，可能會「破 7」。

6 月 28 日，人民幣兌美元中間價「連 7 貶」，報 6.596，創 2017 年 12 月 20 日以來新低。

市場推測，面對與美國之間的貿易爭端，中國可能採取「放手讓人民幣貶值」策略，使中國商品在全球市場更具競爭力，將貿易戰轉變為匯率戰。

Magnus 研判，若貿易戰情勢惡化，陸股恐再跌，人民幣將續貶，可能會在 2019 年「破 7」。

不過，Magnus 預估，為避免美國總統川普借題發揮，指責北京當局操縱匯率，近期中國官方應會介入，穩定人民幣匯率。

根據 CNBC 報導，凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家於報告中指出，中國人民銀行或許有意讓人民幣適度貶值；不過，目前人民幣大貶機率攀升、壓力加劇，人行可能會改變意向。

此外，在美國聯準會 (Fed) 持續推動貨幣政策正常化的情況下，新興市場貨幣將因強勢美元影響而走跌。

星展銀行外匯策略師 Philip Wee 稱，對多數國家來說，今年的情勢看起來「相當不穩定」，各央行貨幣政策，將走向分歧。

RBC Capital Markets 駐香港亞洲外匯策略主管 Sue Trinh 表示，在貨幣政策分歧擴大的情況下，人民幣仍有貶值空間。