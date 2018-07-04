美國商務部對中興通訊部分解禁 為期一個月

美國商務部公告對中興通訊解除部分禁令，讓中興通訊 (000063-CN) 得以恢復部分商業活動，從事維護現有網絡和設備所需的業務，時間自 7 月 2 日至 8 月 1 日，外界期待對中興的七年禁售令隨後有望解除。

外電報導，美國商務部工業和安保局針對中興通訊暫時取消部分禁令，有效期限至 8 月 1 日，讓中興通訊得以維持 4 月 15 日遭制裁前簽屬的合約，保護通信網路和設備繼續運行，並得以向現有手機提供軟體更新，以及用於網路安全研究和漏洞披露。

中興通訊和美國商務部的發言人暫未回應這項報導。

中興通訊自兩個月前遭制裁後，因無法採購所需的零件與軟體，如今營運處於休眠狀態。美國商務部這回解除中興通訊的部分禁令，主要是著眼讓中興通訊維護現有網路設備和客戶利益，而非新產品部署。

總體來說，貿易禁令仍然存在。中興通訊股價週二在深圳飆升近 10％，創一年多以來最大漲幅。在香港上市股票則上漲 7.6％。

中興通訊 a 股走勢 (圖自新浪財經)

中興通訊遭制裁以來，已支付高達 10 億美元的罰款，以及 4 億美元的託管費用，並在日前換掉所有高層，於上週五召開的股東會中，選出李自學出任中興通訊新任董事長。另外美方還可挑選法遵小組進駐中興、長達十年。符合種種條件後，目前就等美國商務部何時願意完全解禁。

中興通訊的新管理層接下來得面對的挑戰不小，必須重新與電信和企業客戶重建信任，據傳中興遭制裁至今，面臨至少 30 億美元的虧損。此外，美國國會議員仍擔心中興通訊會對美國國家安全帶來威脅，日前跨黨派議員聯手提出修正案，要求川普政府恢復對中興制裁，並禁止美國所有政府機構購買或租賃中興、華為和其子公司的通訊產品及服務，並禁止美國政府利用補助或貸款方式資助這兩家中國公司及其附屬企業。

