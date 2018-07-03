美國以國家安全為由不讓中移動(00941-HK)進入美國市場

美國政府周一出手阻止中國移動(00941-HK)向美國電信市場提供服務，建議監管機構拒絕其申請，因為這家政府持有的企業構成國家安全風險。

美國國家電信暨資訊管理局(NTIA)在網站上公布的聲明稱，聯邦通訊委員會(FCC)應該拒絕中國移動2011年提交的在美國與其它國家之間提供電信服務的申請。

「在與中國移動進行大量接觸之後，關於美國執法及國家安全利益面臨風險增加的疑慮無法得到解決，」NTIA在聲明中表示，引述了美國商務部負責通訊與信息事務的助理部長David Redl的言論。NTIA是商務部的下屬機構。

中國移動未立即回覆路透的置評請求。中國移動是全球最大的電信運營商，擁有8.99億個用戶。

中國移動股價開盤大跌2.6%，來到逾四年低點。

特朗普政府對中國移動采取行動之際，適值美國和中國貿易摩擦升溫的時候。美國將自7月6日起對340億美元中國進口商品課征關稅，而中國也將提出相應的關稅措施。

NTIA在建議中指出，評估有“很大部分是根據中國情報活動紀錄及瞄準美國的經濟間諜活動，另外也考量到中國移動的規模、技術和財務資源。

NTIA稱，該公司「受到中國政府的利用、影響及控制」，其申請「對國家安全及法律執行帶來極為龐大且無法接受的風險」。

路透7月3日

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