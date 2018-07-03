【港股解碼】零售業復甦跡像明顯，周大福營收、溢利雙增長

香港盛產珠寶品牌，而其中又屬周大福（01929-HK）歷史最為悠久，規模最大。 2017年，伴隨著赴港遊客人數回升，香港零售業復甦跡像明顯，受益於此的周大福業績錄得雙“豐收”。

周大福業績企穩回升

周大福創立於1929年，專營周大福品牌珠寶玉石金飾業務，包括 999.9 純金首飾、鑽石、寶石、玉器、南洋珍珠、日本養珠首飾。

受惠於市場的基本因素持續改善，截止2018年3月31日，公司實現營業額591.56億港元、主要經營溢利56.06億港元、每股盈利40.9港仙，同比增速分別為15.4%、20.6 %、34%。股本回報率12.3%，較2016、2017財年明顯提升。

於中國內地市場，報告期內淨增店鋪203家。大部份的淨開店均位於購物中心內，力求普及化和與日俱增的客流，增進商機。同時，採取雙線發展策略，在不同級別城市拓展業務。在一、二線城市選擇性開設新店，著重提昇平均售價；在較次級城市則以擴大市場滲透為首要。

香港及澳門市場，報告期內減少店鋪3家，公司致力於繼續優化零售網絡，提供煥然一新的購物體驗。

其他市場，報告期內在日本和韓國均開設新店，此外，公司正籌備於東南亞等其他市場拓展業務，把握華人顧客於該等地區所帶來的潛在商機。

展望未來，隨著消費信心增強，珠寶零售業亦將重拾活力，2017年珠寶零售銷貨額回復增長，中國內地及香港重回正增長，增幅分別為5.6%及5.2%。宏觀層面，中國政府將採取措施加大振興內地奢侈品消費市場的力度，在建設小康社會方面取得決定性勝利，“新常態”經濟的支撐因素也將刺激消費增長。

具體到區域優勢，香港及澳門擁有完善的基建、免稅購物環境和優質顧客服務，鞏固兩地的高度競爭優勢，儘管消費市場形勢快速轉變，兩地依然會在自身優勢下充滿活力。此外，隨著「大灣區」的發展，區內無論在創新科技、高等教育、青年創業和文化旅遊等各方面，將有更加密切聯繫和進一步經濟整合，香港、澳門和珠江三角城市皆將得享其利。

從長期來看，基於可支配收入增加、中產人口不斷增長，以及來自千禧世代的需求激增等情況，基本因素整體趨向樂觀，支持經濟穩步發展，皆有利於價格相宜的奢侈品及名貴奢侈品消費。

作者：董虹

編輯：賀秋霞

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