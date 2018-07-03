人民幣收跌至逾九個月新低 央行喊話提振效果明顯

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收跌至逾九個月新低，早盤曾一度暴挫逾700點並跌破6.72元關口，至近11個月新低，中間價亦大跌340點至逾10個月新低。交易員表示，今早人民幣跌破6.7元引發市場恐慌，隨後有疑似大行在掉期和即期市場出手跡象，配合午後中國央行行長喊話，人民幣跌勢明顯收窄，短期要扭轉趨勢仍不易，但單邊跌勢或基本告一段落。

他們並指出，午後人民幣快速調整也得益於美元指數回落，但當前美指走勢仍較微妙；貿易戰背景下人民幣匯率調整可緩解外部壓力，匯率指數下跌也可改善貿易條件，但需明確雙向波動預期是監管底線，應避免單邊預期累積；受即期市場大幅波動影響，美元/人民幣期權隱含波動率大幅上行。

「我感覺午後除了易行長喊話之外，大行出手也蠻幹脆的，」一中資行交易員稱，「但我覺得要逆轉大趨勢，還需要天時地利吧，靠砸靠喊感覺也蠻難的。」

另一中資行交易員則認為，從年度角度看，人民幣今天補跌基本到位，後續若繼續單邊下行，很可能遭遇逆周期調節。

今早在岸一年掉期點繼續大幅下行，盤中觸及245點創四年三個月新低，一外資行交易員稱，長端掉期大幅回落，有可能是大行在賣出長端，籌集美元到即期市場上操作，緩和即期的跌勢，這種操作在人民幣大幅貶值期間也曾出現過。

「還好本來掉期點是從700點下來的，要是從1,200下來，要打死多少頭寸。」該交易員稱。

面對人民幣大幅波動，中國央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝周二稱，有信心保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定。央行行長易綱午後表示，近期外匯市場出現的一些波動，央行正在密切關註，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周二較上日跌0.26%至95.10。

全球匯市方面，美元連漲三個月之後於周二整理漲幅，投資者等待美聯儲(FED)6月會議記錄以及就業數據，應可確認政策制定者今年是否會再升息兩次。歐元亦上漲，之前德國執政聯盟夥伴解決了圍繞移民問題的爭端。

路透上海7月3日

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