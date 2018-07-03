中國央行參事稱應理性看待中美貿易摩擦 不應對人民幣貶值作過度解讀

中國人民銀行參事盛松成稱，應理性看待中美貿易摩擦，不應對人民幣貶值作過度的解讀，更不能認為是央行主動引導人民幣匯率的貶值。他認為目前市場受情緒驅動較大，現在應警惕人民幣在貶值方向的超調。

中國國內媒體--華爾街見聞周二刊登盛松成的署名文章並稱，中國金融強監管已經取得了一定成效，金融對實體經濟的支持在增加；而且中國貨幣政策獨立性較強，仍堅持穩健中性的貨幣政策。

「近期人民幣兌美元匯率貶值，有一定基本面因素的影響，是正常的市場反應，但同時也可能疊加了市場預期的共振，所以匯率跌得比較急...現在也應警惕人民幣在貶值方向的超調。」盛松成稱。

他指出，隨著美元指數走強，發達國家和新興市場貨幣都有一定程度的貶值，而近日人民幣的貶值幅度已經超過了美元指數的升幅，在美元指數連續兩個交易日回調的情況下，人民幣兌美元的雙邊匯率依然有較大幅度的貶值，說明目前市場受情緒驅動較大。

至於中美貿易摩擦，盛松成認為，貿易摩擦本身應一分為二來看，「它能使我們更理智、更冷靜地看待我國現階段在世界經濟中所處的地位、薄弱環節和發展發向，這對我們未來的發展無疑是一劑良藥。」

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收跌至逾九個月新低，早盤曾一度暴挫逾700點並跌破6.72元關口，至近11個月新低，中間價亦大跌340點至逾10個月新低。交易員表示，今早人民幣跌破6.7元引發市場恐慌，隨後有疑似大行在掉期和即期市場出手跡象，配合午後中國央行行長喊話，人民幣跌勢明顯收窄，短期要扭轉趨勢仍不易，但單邊跌勢或基本告一段落。

中國央行行長易綱今日午後表示，近期外匯市場出現的一些波動，央行正在密切關註，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。

**仍堅持穩健中性的貨幣政策**

盛松成表示，近期金融去杠桿已經傳導至社會融資規模增量下降，恰恰表明金融體系內部的資金空轉已大幅減少，而據觀測最近一兩年來，M2與名義GDP增速相關系數大幅上升。

「從基本面看，中國的經濟也不差，比如工業企業利潤仍在改善，經濟活力也在逐漸增強。並且，我國經濟對外依存度已經比較低，主要靠內需拉動。」他說，「而隨著我國金融逐漸穩定，對房地產的調控也在不斷探索中，因此沒有必要悲觀。」

至於最近人民銀行實施了定向降準的政策，好處是有針對性，而非普遍性放水。從貨幣政策角度看，依舊保持穩健中性原則，在這一基礎上，運用貨幣政策調節功能，引導流動性，支持薄弱環節，也符合供給側結構性改革的要求。

「值得一提的是，定向降準事實上也緩解了流動性過緊的壓力，這是維持實體經濟正常運行所需要的。」他稱。

盛松成指出，今年以來，中國跨境資金流動保持基本穩定。5月銀行結售匯順差1,235億元人民幣（等值194億美元），在4月首次轉正的基礎上，規模進一步擴大。其中，銀行自身結售匯雖仍為逆差，但逆差規模較上月繼續縮窄；銀行代客結售匯實現順差達1,433億元人民幣，比上月擴大509億元人民幣。同時，外匯儲備仍保持逐月增加態勢。

至於最近人民銀行實施了定向降準的政策，好處是有針對性，而非普遍性放水。從貨幣政策角度看，依舊保持穩健中性原則，在這一基礎上，運用貨幣政策調節功能，引導流動性，支持薄弱環節，也符合供給側結構性改革的要求。

「值得一提的是，定向降準事實上也緩解了流動性過緊的壓力，這是維持實體經濟正常運行所需要的。」他稱。

盛松成指出，今年以來，中國跨境資金流動保持基本穩定。5月銀行結售匯順差1,235億元人民幣（等值194億美元），在4月首次轉正的基礎上，規模進一步擴大。其中，銀行自身結售匯雖仍為逆差，但逆差規模較上月繼續縮窄；銀行代客結售匯實現順差達1,433億元人民幣，比上月擴大509億元人民幣。同時，外匯儲備仍保持逐月增加態勢。

路透北京7月3日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)