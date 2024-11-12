70萬戶受惠！兆豐銀行首推「LINE外幣匯款通知」 線上解付3分鐘即到帳
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-12 19:46
為了提供更完善的外幣匯入款服務，兆豐銀行推出全新「LINE 外幣匯入匯款通知」，整合匯入匯款通知、款項查詢、線上解付等功能，提供「當日」收到匯款電文通知，外幣資金即時到位的優質服務，最快 3 分鐘即可完成外幣解款入帳，大幅提升客戶資金運用的效率性與便利性，預計 70 萬外幣存款戶可因此而受惠，亦節省人力及簡化流程。
兆豐銀表示，以往客戶若有一筆國外款項匯入，需等待銀行於收到外幣匯入款電報後，由銀行承辦人員致電客戶完成核對匯款資料及確認申報性質作業，才可解付款項並存入客戶帳戶；若碰巧遇到客戶人在國外或未能及時接到銀行承辦人員來電，則解款時間將會延長，無形中導致客戶必須承擔匯差損失的風險。
當客戶綁定兆豐銀行 LINE BC 服務後，即可於個人化帳務設定開啟「外幣匯入匯款通知」，當外幣匯入匯款通知送達時，即使人不在台灣也可以收到，並開啟行動銀行進行解款，不受時間地點與空間限制。
兆豐銀行身為國內外匯業務交易的龍頭銀行，擁有最多 18 種幣別的外幣現鈔，產品線整齊、匯率優惠，一向是國人出國換匯之首選；客戶使用本服務不僅可縮短外幣入帳時間，更可搭配「外幣到價通知」與「夜間、假日換匯服務」，讓客戶便利、零時差的靈活運用外幣資金。
值得一提的是，兆豐銀行於開發本服務過程中，集思廣益提出了兩項專利申請。這兩項專利在「2024 台灣創新技術博覽會」發明競賽，與來自國內外共 565 件參賽作品之角逐中脫穎而出，榮獲一銀一銅的佳績；亦於外貿協會辦理之行動採購洽談會中，吸引來自美國買主洽談合作，充分展現兆豐銀行卓越的創新實力。未來，兆豐銀行將持續推動數位創新，從顧客視角出發，打造更多創新應用場景，提供客戶最佳服務體驗。
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