中國社科院報告：預計二季度及上半年經濟增長6.7%

由中國社會科學院財經戰略研究院、新華社《經濟參考報》和中國社會科學出版社共同舉辦的NAES宏觀經濟形勢季度分析會(2018年2季度)3日發布的報告顯示，2018年二季度及上半年經濟或增長6.7%，比一季度略降0.1個百分點。

財經院綜合經濟戰略研究部副主任汪紅駒研究員代表財經院課題組做主題報告，財經院李雙雙博士、馮明博士和鄒林華博士分别就當前中美貿易、金融風險與監管、房地産市場發展等問題做了專題報告。

財經院課題組報告認為，上半年我國經濟供給側繼續保持穩中有進態勢，但需求側如投資等部分宏觀指標下降較多，經濟預期分歧加大。金融嚴監管配合穩健中性貨幣政策，貨幣供應穩中略降，但新增社會融資大幅萎縮。下半年在聚焦三大攻堅戰的同時，宏觀經濟領域面臨著一些需要密切關註的突出問題。

報告建議，為應對國際經濟形勢的外部壓力和當前面臨的突出問題，下半年要把加快推進供給側結構性改革與持續擴大内需結合起來;繼續實施積極的財政政策，加大減稅降費力度，加快支出進度;保持貨幣政策穩健中性和流動性合理充裕;完善宏觀審慎監管政策，推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展。在確保經濟增長不突破底線的前提下，化解經濟潛在風險，增強經濟可持續發展的潛力。

報告預計，2018三季度經濟增長6.6%，四季度經濟增長回落至6.5%，全年經濟或增長6.6%。

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