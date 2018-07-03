港股下半年開局大波動 李小加：不需大驚小怪

港股在下半年首個交易日，人民幣大挫，今早，恒指低開338點，上午約11時20分後，港股跌穿28000點，恒指暫時最多跌964點，午後港股走勢嚇人，到底投資者該不該趁低買入，還是離場。這話題相信是大眾股民所關心。港交所(00388-HK)行政總裁李小加今早於7月3日出席債券通周年論壇上被香港傳媒問及港股大瀉時，說「市場屬正常反應，不用大驚小怪。」

李總裁如此說，是有理據，A股於下半年開局即下跌，人民幣兌美元下挫，港元隔夜拆息升至3厘以上，港股面對內外交煎，今早跌勢或多或少都包含著「羊群心態」沽盤。對於部份股民過敏反應。李小加相信，近期國際市場狀況不明朗，各地貿易糾紛未明朗，故令投資者情緒較脆弱。

對於港股今日大跌，他提醒大家，其他市場昨天均有開市，A股昨日亦有較大震盪，相信是市場正常發展。正如上述提到，近期整體國際形勢不明朗，貿易戰陰霾仍在，因此令市場投資者情緒較脆弱，屬正常反應不需大驚小怪，強調香港市場見過世面。

至於股市大跌是否與人民幣走弱相關，他則指一般而言匯率、股市、利率市場都是聯動，近期人民幣波動較大，反映人民幣市場制度已經「起來了」，一旦發生問題時人民幣匯率變化亦較敏感，而港交所經過多年努力亦已為人民幣匯率風險提供大量避險工具，包括是人民幣期貨及期權，為投資者提供避險及風險管控工具。

不過，李小加不得不承認市場變化的確會影響到市場情緒包括投資者情緒及IPO的發展，但強調香港屬開放市場，市場參與者會自行作出調整。

確實，市場力量是市場導向者，「錢」是最終話事人，午後，A股與港股跌幅收窄，其中一個原因就是內地盛傳人民銀行入市買人民幣沽美元。

若屬實，人為的大市回升能持續多久呢？人民幣到底還會貶多少？中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，表示，人民幣匯率彈性在加強，較新興市場貨幣表現較強。他強調，中國經濟基本面良好，經濟的質量效率在改善，經濟的內生力在加強及更有靭力；中國的國際收支平衡，外匯儲備充足，憑藉以往經驗及累積的政策工具，他有信心人民幣在合理區間運行。

人民銀行行長易綱亦表示，近期外匯市場出現了一些波動，人行正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。環球時報刊文指，人民幣持續貶值是短期現象。

官員不斷強調有信心人民幣在合理區間運行。瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆亦指，人民幣基本穩定，認為以6.5為中軸，雙向波動下有可能跌至6.8水平。

瑞銀財富管理CIO香港公司股票分析師林世康稱，雖然今年以來恒指呈現跌勢，但不代表市場已進入熊市，相信下半年港股仍有上升空間。目前為見基本面有所改變，而企業盈利增長仍在持續，目前正是買入時機。瑞銀中國首席經濟學家胡一帆建議投資者繼續保持投資，認為退出市場並非好選擇。因按以往數據看，牛市最後一年回報整體高過牛市中段，且資產價格上漲速度總是超過現金購買力。她建議除傳統股債投資外，投資者亦可以考慮對衝基金等另類投資作為投資選項。

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