李登輝為台灣開藥方 是解藥還是毒藥？

【文 / 伍逸豪】

高齡 95 歲的前總統李登輝 6 月 22 日啟程前往沖繩，參加當地的台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，這是他卸任總統後的第九次訪日。出發前一天，紐約時報中文網刊出李登輝書面專訪，他自我肯定在總統任內對台灣「民主化」的成就，同時對 20 餘年來中國大陸在經濟與軍事等方面的發展提出評價。在訪談內容中，不難看出李登輝相當關心當前台灣在兩岸關係與東亞局勢中的定位，從而以卸任總統的身份為台灣開出兩帖藥方：積極爭取成為美日「印太戰略」成員；以及經濟不能過度依賴中國大陸，避免台灣「淪為中國經濟殖民地」。

台灣「黃金十年」 遭李揮霍

李登輝掌權了 12 年，貫穿了台灣的 1990 年代，而這正是台灣享受「台灣錢淹腳目」經濟騰飛之後所留下果實的十年，相對中國大陸而言，這段時間台灣仍然有較大的優勢。當時一個段子說：「新竹一堵車，中關村就漲價」，充分體現了兩岸之間的實力對比，台灣也一度有成為「亞太營運中心」的苗頭。李登輝本人既有日本經驗，又留學美國取得博士學位，照理說應該有夠高夠廣的視野，引領台灣繼續前進。可是他離任之後所留下的，是政治上四分五裂，經濟上跛足停滯的台灣，其後經過陳水扁、馬英九與蔡英文三個時期，都難以扭轉此頹勢。

李登輝走下總統高位，成為一介平民即將屆滿 20 年，而如今他透過海外媒體專訪的方式，再度「指點江山」，但對於區域局勢的認識宛如停留在 20 年前。那麼，他的這兩帖藥方，台灣能當成萬靈解藥囫圇吞下嗎？

用落後 20 年的國際觀 為台引路

第一帖藥方，李登輝強調台灣與日本擁有「共同的價值觀」，類似的環海地理條件，以及一致的地緣政治利害關係，因此「有必要也有需要守護東亞的安定與和平，進行安全保障上的對話」。李登輝的言下之意，說白了，就是建議台灣與日本攜手抵抗「嚴重破壞區域和平現狀」的中國大陸。

李登輝還在訪問中自我褒揚「成功地化解 1995 年台海飛彈危機，功不可沒」，並歸功於台、美、日三方共同合作，「力抗中國的野心」。但問題在於，難道台海飛彈危機在當時造成的效應，這麼快就被台灣社會所輕易遺忘？那一年之前，李登輝就公開大罵中共是「土匪」政權，又與日本作家司馬遼太郎宣揚「身為台灣人的悲哀」，不斷挑釁中國大陸。此後訪美之行，重重的朝著中國大陸政治紅線踩下去。飛彈危機致使當時台灣人心惶惶，軍隊也進入備戰狀態，若要歸咎「嚴重破壞區域和平現狀」的帳，恐怕不能只算到中國大陸頭上。把動蕩當政績，李登輝的這種說法堪稱「神邏輯」。

1996 年李登輝競選總統，提出「經營大台灣，建立新中原」的口號，背後的意涵亦即為「中華民國是台灣」，往「獨台」方向傾斜，這也是李登輝在訪問中宣稱「其實我從未主張過『台灣獨立』，因為，台灣已經實質獨立」的潛台詞。台灣首次直選正副總統，而最後「李連配」高票勝出，就是成功操作認同與恐共情緒的結果。已故的新加坡前總理李光耀在《李光耀觀天下》書中特別指出，李登輝任內「發起台灣化進程，強調該島脫離中國」，大膽斷定李登輝這樣的做法，「只能使台灣人在重新統一的實際發生時更加痛苦」。

當時李登輝之所以有本錢與北京對嗆，除了台灣仍有相對優勢之外，其實還是仰賴美國與日本提供安全承諾與保障。20 年過去，李登輝還是沿著美日安全同盟的傳統思路指引台灣，絲毫沒看到美國總統川普（Donald Trump）上台之後改行的「孤立主義」與「經濟民族主義」。他也沒有看到日本首相安倍晉三的「中國轉向」，不只高調接待中國大陸總理李克強訪日，且在今（2018）年香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue）中不再跟隨美國「中國威脅論」起舞，搖身變為亞洲和平的倡議者。安倍的改變，並不僅是他個人的選擇，更是由於他看到區域格局變化之後的順勢而為，本刊對此曾有多篇文章分析。20 年來國際情勢已發生翻天覆地的變化，對於李登輝主張積極爭取加入「印太戰略」，台灣還須三思。

脫離大陸的經濟自主 如何行得通

第二帖藥方，李登輝主張對內政治自主與對外經濟自主並行，他認為台灣在經濟上過度依賴中國大陸，「下場是台灣的體制逐漸弱化喪失長期的經濟競爭力」，「淪為中國經濟殖民地」。這帖藥方，也讓讀者看到了李登輝落後且脫節的中國認識。李登輝在位期間，為了阻止台商西進大陸，提出「戒急用忍」政策，已讓台灣錯失一波良機。而如今又要重蹈覆轍？

當前中國大陸的經濟發展，與 20 年前已不可同日而語。李登輝說得沒錯，台灣經濟確實應該自主，但是「壯大台灣」的前提不應該是拒斥大陸。在全球化的浪潮之中，台灣與中國大陸擁有許多接近的發展產業，各有優勢從而互補形成一條完整的產業鏈。台灣必須拋下政治意識形態，正視這個現實，才可能藉由中國大陸提供的機會，以及持續提出的惠台措施，在既有的產業基礎上開枝散葉。從這個角度來看，以政治企圖為由去迴避中國大陸，不只無法做到經濟自主，反而讓台灣陷入人才、產業外流的空洞化危機。李登輝說，台灣要「與其他國家一樣和中國正常貿易往來」，這個問題意識是正確的，但他開出的藥方路徑卻是反其道而行，集矛盾於一身。

與美日抱團

不如把空間留給新世代

李登輝對國際、區域與兩岸局勢的落後認識，使得他走不出窠臼，他給出的藥方反而可能讓台灣更加折騰、走更多彎路。但這個問題並不只展現在李登輝身上，台灣執政當局無論藍綠都有類似的困境。如同當前台灣官方不斷強調與理念相近的國家保持聯絡合作，同時自豪與美國、日本同為「民主社群」的一員，但就算把雞蛋從中國大陸的籃子裏移出來，又全部移進美日的舊籃子裏，台灣就真能因此擺脫被邊緣化的命運嗎？

不可否認，李登輝曾經為台灣「民主轉型」做出不少貢獻，但華年去如流光，時代畢竟已經不同。誠如毛澤東對年輕人說的：「世界是你們的，也是我們的，但是歸根結柢是你們的」，許多「裸退」的政治家或許都是李登輝該學習的對象，還是把更多揮灑的空間留給台灣新世代吧。

來源：《多維 TW》月刊 032 期

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