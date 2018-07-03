歐股盤中─梅克爾執政危機化解 泛歐 Stoxx 600漲逾0.7%

德國總理梅克爾與內政部長 Horst Seehofer，就難民問題達成協議，今 (3) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 一度漲逾 0.7%。

台北時間週二晚間 6 點 02 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.75%，德國 DAX 指數上漲 1.01%，法國 CAC 40 指數上漲 0.86%，英國 FTSE 指數上漲 0.36%。

梅克爾今與基社黨 (CSU) 黨魁、內政部長 Horst Seehofer 會面，並就難民問題達成協議，Horst 也收回了辭職決定，化解聯合政府分裂危機。

荷蘭石油鑽探公司 SBM Offshore 宣布，與美國石油公司 ExxonMobil 簽署鑽油台設備生產合約，該消息激勵 SBM Offshore 股價大漲近 7%。

半導體封裝設備供應商 BE Semiconductor 因第 2 季營收表現，恐不如預期，導致股價重挫逾 6%。

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。