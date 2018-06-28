結束七年大戰！蘋果與三星的專利糾紛終獲和解

在打了 7 年官司之後，兩大智慧型手機巨頭——蘋果與三星之間的專利大戰終於結束了。

6 月 27 日周三，美國加州地方法院公布的一份文件顯示，蘋果與三星就數年來的專利糾紛達成和解，但具體條款尚未披露。2011 年，蘋果起訴三星盲目抄襲 iPhone 設計，侵犯蘋果專利。

周三，蘋果股價收跌 0.15%，報 184.16 美元；三星股價開盤大跌 2%。

目前，三星發言人未對此次和解予以置評。蘋果則有發言人對路透社表示，「蘋果非常關心設計，此案的意義不僅在於索賠金錢」。

蘋果還另對英國《金融時報》重複了 5 月發表的聲明稱，

我們深信設計的價值，我們的團隊也在不知疲倦地努力創造出讓我方客戶滿意的創新產品。此案的意義遠比金錢來得重要。蘋果用 iPhone 燃起了智慧型手機變革之火，而三星公然抄襲了我們的設計，這是事實。繼續保護蘋果員工的辛勤勞動和創新是十分重要的。

今年 5 月，加州聖何塞一法院陪審團一致裁定，三星需向蘋果支付 5.39 億美元賠償金。在此之前，三星已向蘋果賠償 3.99 億美元。此外，2012 年時，也有法院裁定蘋果應獲得 10.5 億美元賠償金，但由於陪審團計算出現失誤，金額後來遭到下調。

在周三的和解協議過後，三星需向蘋果支付的賠償金額目前還尚未可知。

路透社援引維拉諾瓦大學專利法教授 Michael Risch 評論稱，儘管雙方達成和解，但在此過程中均涉及了巨額的法律費用，這場糾紛並無明確的贏家。蘋果方面，2012 年的裁決對其而言是一場重大的公關勝利，但三星也成功避免了一項將阻礙該公司在美國市場銷售手機的禁令。

英國《金融時報》則認為，在解決了與三星的糾紛之後，蘋果的法律團隊得以更為專注地應對該公司與晶片製造商高通之間的「最狠訴訟戰」。

去年 1 月，蘋果公司在美國加州南區聯邦地方法院向高通公司發起專利訴訟，起訴高通「壟斷無線晶片市場」，並提出對高通近 10 億美元的索賠。

高通於去年 4 月發起對蘋果的反訴，且聲稱「沒有高通的技術，iPhone 不可能成功」。去年 10 月，高通對外宣布在中國起訴蘋果，尋求中國停止製造和銷售 iPhone。

今年 6 月，雙方又在美國國際貿易委員會爭了個面紅耳赤，起因為高通尋求獲得一項禁令，禁止部分 iPhone 機型進入美國市場。