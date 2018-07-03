特斯拉放量拉貨 華孚新能源車貢獻營收倍增 Q2業績衝新高

美電動車大廠特斯拉 (Tesla) 達成週產 5 千輛 Model 3 目標，供應鏈業績起飛，華孚 (6235)6 月起月交特斯拉中控台 CID(Center Informative Display) 拉高到 2 萬套，加上歐系車廠新客戶加入量產，6 月業績看升，帶動季營收可望再創新高。此外，新能源車上半年業績佔比已突破三成，出貨金額同比逾倍增加，成長趨勢明確，加上筆電產業第二季優於首季，以及新台幣重貶，有利於華孚第二季轉盈，獲利邁出大步。



呼應近日特斯拉執行長馬斯克對 Model 3 的量產信誓旦旦，相關零組件供應鏈的拉貨動能確實呈現噴出狀態。華孚近日在股東會中，總經理陳建賢就透露，主要的美系客戶在延宕一年之後終於放量拉貨，6 月份開始，每月交貨兩萬套訂單，出貨量呈現跳躍式成長。



此外，新接歐系車廠客戶在 4 月份也正式交貨，5 月起數量逐漸放大，對第二季業績的成長增添新動能。另外兩家陸系電動車廠產品已經進入開發階段，還有多家潛在客戶洽談中，因此新能源車的後續成長動能相當充沛，而昆山與馬鞍山新廠也將從第三季陸續量產。