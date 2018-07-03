富邦媒盤點上半年十大話題商品 銷售業績最高年增10倍

富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網今日盤點《2018 上半年度網購十大話題商品》，整理出今年以來網友討論度最高及具備時事話題的熱門消費商品。momo 購物網表示，自今年元月以來政府實施「限塑令」加上近日環保吸管的討論，帶動環保購物袋、飲料提袋等環保商品年銷量翻倍成長；春節期間家庭遊戲機熱銷，任天堂 Switch 銷售破萬台；抗空汙也要新潮，兼具小臉效果的立體口罩賣翻 50 萬片，包含手持式風扇、髒髒包、快煮麵、即時口譯機、防彈瘦身商品、韓國巨型小熊軟糖、以及最近世足熱潮帶動的服飾配件，皆榜上有名。momo 購物網表示，網路是當今影響最廣、傳播最快的工具，加上口碑匯聚的力量，因而產生迅速爆紅話題商品，並反應在網購平台銷售上，加上 momo 十分重視市場觀察與商品開發能力，因此在關注話題商品的同時，更能以延伸性獨家商品延續熱度，帶動站上各品類銷售年成長幅度達 3-6 成。



綜觀今年上半年度，除了長銷型商品外，亦出現不少因政策以及明星、網紅、網路社群帶起的新興商機，momo 購物網統計了站上超過兩百萬件商品的銷售狀況，加上網路社群討論聲量、點擊、觸及人數等指標，彙整出十大話題商品。



首先自今年元月起政府實施「限塑令」帶起環保商機，包含環保購物袋、飲料提袋、食物袋、等環保容器品項數及銷售量較去年同期翻倍成長，而近日環保署公告擬擴大限塑令至吸管類，環保吸管買氣亦明顯倍增；春節期間不少人購買家庭遊戲機同樂，去年底正式在台推出的「任天堂 Switch」今年以來銷售破萬台，居遊戲機之冠；進入 3 月後空汙議題再起，與明星同款、兼具小臉效果的「立體口罩」吸引大量網友購買，今年上半年就售出近 50 萬片口罩；春夏進入旅遊旺季，能支援多國語言、即時同步進行翻譯的「口譯機」銷量也較去年同期增長 10 倍。



此外，momo 購物網也提到，今年氣溫屢創新高，「手持式風扇」以美型、多功能等訴求異軍突起，單月銷售破 5,000 台；至於美食方面，從韓國紅到台灣的「髒髒包」引發一陣搶購熱潮，曾創下單日銷售破千個紀錄；去年由藝人曾國城監製的「曾拌麵」掀起快煮麵商機，今年則有更多品牌及明星加入戰局，光是單月就可賣出近 40 萬包快煮麵。

