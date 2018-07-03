華新科前5月每股純益7.87元 上半年拚賺1個股本

被動元件廠華新科 (2492-TW) 今 (3) 日應主管機關要求，公布 5 月自結稅後純益 14.57 億元，年增 797.15%，每股純益 3.01 元，創單月新高紀錄；今年前 5 月稅後純益 38.86 億元，每股純益 7.87 元，已經超越 2017 年每股純益 5.15 元，上半年挑戰大賺 1 個股本。

華新科因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公布 5 月獲利，稅後純益 14.57 億元、每股純益 3.01 元，年增 860%，已超過今年第 1 季稅後純益 13.92 億元、每股純益 2.71 元表現。

累計今年 1 至 5 月，華新科營收為 137.58 億元，刷新歷史同期紀錄，稅後純益為 38.86 億元，每股純益 7.87 元，也已超過 2017 年全年每股純益 5.15 元紀錄，有望再創新高，法人看好，華新科今年上半年獲利有望超過 1 股本，今年全年將再創新高。

董事長焦佑衡日前於股東會表示，第 2 季淡季不淡，第 3 季被動元件的供需會更吃緊，會努力讓客戶不缺貨斷料；昨天傳出華新科對客戶寄出漲價通知，已遭到華新科否認。

外界預估，被動元件漲價潮 7 月將持續啟動，並看好被動元件各廠 6 月營收表現，今日被動元件三大巨頭國巨、華新科及奇力新盤中成交金額囊括台股前三名。

華新科股價今日上沖下洗，股價最高為 491.5 元、漲幅 7.2%，一度擠進高價股前十名行列，再次刷新歷史天價；終場收在 450 元，跌幅 1.85%。

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